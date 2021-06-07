В рамках фестиваля в пятый раз состоялся Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 180 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 16 финалистов.
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Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов:
- режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_Робот" Анатолий Лавренишин;
- режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев;
- писательница, режиссер документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык.
Победители 8-го Чилдрен Кинофеста
В этом году Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования получила приключенческая лента "Поли" совместного производства Франции и Бельгии. Фильм рассказывает о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе. 15 июля лента выйдет в украинский прокат. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Arthouse Traffic.
"Поли" 2021: смотрите трейлер
- Лучший украинский детский фильм года – "Мелисса" 14-летнего Матвея Глазунова из города Изюм;
- Лучшая лента в категории от 7 до 10 лет – анимация "БУЖОК и красная помада" 8-летней Евы Лысюк из Киева.
В категории от 11 до 14 лет были выбраны:
- Лучший анимационный фильм – "В поисках друга" (Ирина Вертюк, 13 лет, г. Николаев);
- Лучший игровой фильм – "ОСТАНОВИ ЭТО!" (Арина Гориева, 14 лет, г. Днепр).
Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей, получила лента "ОСТАНОВИ ЭТО!" (Арина Гориева, 14 лет, г. Днепр).
Напомним, что почетным амбассадором фестиваля в 2021 году стала певица и автор песен Кристина Соловий.
Интересно Кристина Соловий впервые за три года выпустила альбом: чувственная пластинка Rosa Ventorum
8-й Чилдрен Кинофест проходил с 28 мая по 2 июня года в кинотеатрах 23-х городов Украины, а также онлайн с 28 мая по 6 июня на сайте Чилдрен Кинофеста.