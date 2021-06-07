У межах фестивалю вп’яте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 180 заявок з усієї України, серед яких обрали 16 фіналістів.
До теми Чілдрен Кінофест 2021: оголошено фіналістів конкурсу дитячих фільмів
Переможця визначило професійне журі українських кінематографістів:
- режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор_Робот" Анатолій Лавренішин;
- режисер драми "Додому" Наріман Алієв;
- письменниця, режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик.
Переможці 8-го Чілдрен Кінофесту
Цього року Гран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримала пригодницька стрічка "Полі" спільного виробництва Франції та Бельгії. Фільм розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. 15 липня стрічка вийде в український прокат. Про це повідомляє пресслужба фестивалю Arthouse Traffic.
"Полі" 2021: дивіться трейлер
- Найкращий український дитячий фільм року – "Мелісса" 14-річного Матвія Глазунова з міста Ізюм;
- Найкраща стрічка у категорії від 7 до 10 років – анімація "БУЖОК і червона помада" 8-річної Єви Лисюк із Києва.
У категорії від 11 до 14 років були обрані:
- Найкращий анімаційний фільм – "У пошуках друга" (Ірина Вертюк, 13 років, м. Миколаїв);
- Найкращий ігровий фільм – "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).
Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, отримала стрічка "ЗУПИНИ ЦЕ!" (Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро).
Нагадаємо, що почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.
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8-й Чілдрен Кінофест відбувся з 28 травня до 2 червня року в кінотеатрах 23-х міст України, а також онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті Чілдрен Кінофесту.