Кадр з анімації "Робот Поппі" / Фото Чілдрен Кінофест

"Головний урок"

Час: 8 хвилин

Режисерка: Дарія Іванович, 14 років

Село: Чудей, Чернівецька область

Школярка Женя стає заручницею часової петлі. Вона проживає один і той самий день безліч разів, коли нарешті розуміє свою провину та виправляє всі свої помилки, бажаючи зробити свій день щасливим.



Кадр з анімації "Головний урок" / Фото Чілдрен Кінофест

"Якби все було так просто..."

Час: 5:50 хвилин

Режисери: Бабійчук Дар‘я та учні театральної студії "ArtArea", 13 років

Місто: Київ

Історія про те, наскільки важливо, щоб людина була достатньо готова до дива, яке може трапитися кожної хвилини.



Кадр з анімації "Якби все було так просто..." / Фото Чілдрен Кінофест

"Голос минулого"

Час: 5:54 хвилин

Режисери: Лавриненко Поліна, Біла Євгенія, Деревинська Дар'я, Козиряцька Олександра, Кравченко Даніл, 12 років

Село: Біленьке, Запорізька область

Дівчинка повинна виконати проєкт на тему "Чорнобиль". Вона не розуміє ні масштабів трагедії, ні навіщо взагалі це потрібно робити. У роздумах вона повертається в минуле, де зустрічається з дівчиною Катею, яка повністю змінює її ставлення до трагедії.



Кадр з анімації "Голос минулого" / Фото Чілдрен Кінофест

"ЗУПИНИ ЦЕ!"

Час: 7:59 хвилин

Режисерка: Аріна Горієва, 14 років

Місто: Дніпро

У нашому фільмі ми показуємо один день з життя двох підлітків. Міша – щодня піддається булінгу з боку однолітків і вже навіть не пручається насильству. Микита – той самий буллер, якому, здавалося б, чуже співпереживання. Проте виявляється, що він лише копіює поведінку старшого брата.



Кадр з анімації "ЗУПИНИ ЦЕ!" / Фото Чілдрен Кінофест

Це цікаво Лялька, як я: майстриня виготовляє персоналізовані іграшки для дітей з фізичними відмінностями

"Меліса"

Час: 5:40 хвилин

Режисер: Матвій Глазунов, 11 років

Місто: Ізюм

Меліса готує собі зілля, проте виявляється, що їй не вистачає головного інгрідієнта – гриба. Дівчина вирушає на пошуки гриба в ліс, де губиться. Проте саме знахідка допоможе їй дістатися дому.



Кадр з анімації "Меліса" / Фото Чілдрен Кінофест

"Happfill: новорічна пандемійна історія Коронавірусу"

Час: 3:29 хвилин

Режисер: Василь Мазур, 13 років

Місто: Київ

Вже на носі 2021 рік, але злий тиран Коронавірус не дає святкувати жителям пандемійного міста. Вони посилають свого друга Сіждея на пошуки вакцини, за допомогою якої вони виженуть Коронавірус. Крампус, помічник Діда Мороза, знаходить безсилого Сіждея у пустелі, який так і не відшукав вакцину. Зрозумівши ситуацію, Крампус та Дід Мороз відправляються рятувати свято для жителів міста та допомогти їм перемогти підступного Коронавірусу…



Кадр з анімації "Happfill: новорічна пандемійна історія Коронавірусу" / Фото Чілдрен Кінофест

"У пошуках друга"

Час: 2:49 хвилин

Режисерка: Ірина Вертюк, 13 років

Місто: Миколаїв

Маленький принц дуже самотній. Батьки зайняті, а навколо нього тільки роботи. Він мріє про друга.



Кадр з анімації "У пошуках друга" / Фото Чілдрен Кінофест

"Карантинна історія"

Час: 1:38 хвилин

Режисер: Олена Пушкарьова, 13 років

Місто: Дніпро

Анімаційний фільм про те, що навіть під час карантину є місце для творчого пошуку та винаходів.



Кадр з анімації "Карантинна історія" / Фото Чілдрен Кінофест