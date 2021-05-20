Пятый конкурс короткометражных фильмов, созданных детьми, объявленный осенью 2020 года, собрал более 180 заявок со всей Украины. В этом году Конкурс был расширен, поэтому впервые селективный комитет выбрал 16 финалистов, среди которых жюри и зрители выберут 5 победителей. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области. Об этом сообщила пресс-служба конкурса Arthouse Traffic.

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Темы, которым посвятили свои фильмы юные режиссеры и режиссерки:

буллинг;

экологическое сознание;

пандемия коронавируса;

Чернобыльская катастрофа;

животный мир;

космос.

В состав жюри вошли известные украинские кинематографисты:

режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_робот" Анатолий Лавренишин;

режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев;

писательница и режиссер документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык.

6 июня на онлайн-церемонии закрытия фестиваля почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 15 000 гривен. Также будут выбраны Лучший анимационный фильм в категории от 7 до 10 лет (4 000 гривен), а также Лучшие игровой и анимационный фильмы в категории от 11 до 14 лет (по 4 000 гривен).

Выбрать лучший фильм смогут и зрители – лауреат Приза зрительских симпатий получит 8 000 гривен. Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.

Финалисты конкурса детских фильмов 2021

Категория I – от 7 до 10 лет

"Минотавр"

Время: 5:36 минут

Режиссер: Марина Халапсус, 8 лет

Город: Киев

Возможно, история о Минотавре была немного другой... Это – фильм о том, что смелость и дружба способны победить любых монстров.



Кадр из анимации "Минотавр" / Фото Чилдрен Кинофест

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"БУЖОК и красная помада"

Время: 1:58 минут

Режиссер: Ева Лысюк, 8 лет

Город: Киев

История о Бужке, который живет в коробке пластилина и делает разные пакости, а ругают за них Еву. Как-то мама купила новую помаду и попросила ее не трогать. Но у Бужка всегда есть идея для развлечения…



Кадр из анимации "БУЖОК и красная помада" / Фото Чилдрен Кинофест

"Урок иностранного"

Время: 2:18 минут

Режиссер: Виктория Лупашко, 10 лет

Город: Львов

Мультик о том, как знание иностранного языка помогло котику установить справедливость.



Кадр из анимации "Урок иностранного" / Фото Чилдрен Кинофест

Interstellar

Время: 2 минуты

Режиссер: Лев Шигин, 8 лет

Город: Энергодар

Космические фантазии. Трудно не мечтать о космосе, когда тебя укладывают спать под стримы SpaceX. Фильм о том, насколько большим может быть мир даже маленького человека, если добавить чуточку вдохновения. "Все, что ты можешь представить, – реально" (Пабло Пикассо).



Кадр из анимации "Interstellar" / Фото Чилдрен Кинофест

Home

Время: 2 минуты

Режиссер: Григорий Кандауров, 10 лет

Город: Харьков

Эта работа привлекает внимание общества к социальным проблемам, связанным с детьми и нуждающимися людьми. Поднимается вопрос о том, что такое семья, дом. И смогут ли дети-сироты обрести теплоту и любовь. В конце концов, да, поскольку нужно верить в лучшее и всеми возможными силами и способами помогать обрести гармонию тем, кто ее лишился не по своей воле.



Кадр из анимации "Home" / Фото Чилдрен Кинофест

Категория – II от 11 до 14 лет

"Книжный детектив"

Время: 6:43 минуты

Режиссер: Роман Куликовский, 14 лет

Город: Фастов

Одноклассники собираются не вечеринку в доме главной героини. Наутро оказывается, что из дома исчезла семейная драгоценность – мамино кольцо. Дети начинают собственное расследование, которое возглавляет любитель детективов Агаты Кристи. Но в классе оказывается есть и другие сторонники детективов, а именно – дедукции героя Артура Конана Дойля.



Кадр из анимации "Книжный детектив" / Фото Чилдрен Кинофест

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"Прикосновение"

Время: 8 минут

Режиссер: Денис Иговский, 14 лет

Город: Тростянец

Отношения между друзьями, подругами приводят к зависти, которая несет за собой самое приятное для темной силы – гнев, который причиняет боль. Главный вопрос: "Что может вернуть любовь?".



Кадр из анимации "Прикосновение" / Фото Чилдрен Кинофест

"Робот Поппи"

Время: 8 минут

Режиссер: Милана Доля, 12 лет

Город: Сумы

Школьник-изобретатель отправляет маленького андроида – робота Поппи – на планету Кибертрон, где огромные трансформеры нуждаются в помощи.



Кадр из анимации "Робот Поппи" / Фото Чилдрен Кинофест

"Главный урок"

Время: 8 минут

Режиссер: Дарья Иванович, 14 лет

Село: Чудей, Черновицкая область

Школьница Женя становится заложницей временной петли. Она проживает один и тот же день множество раз, когда наконец понимает свою вину и исправляет все свои ошибки, желая сделать свой день счастливым.



Кадр из анимации "Главный урок" / Фото Чилдрен Кинофест

"Если бы все было так просто..."

Время: 5:50 минут

Режиссеры: Бабийчук Дарья и ученики театральной студии "ArtArea", 13 лет

Город: Киев

История о том, насколько важно, чтобы человек был достаточно готов к чуду, которое может случиться в любое мгновение.



Кадр из анимации "Если бы все было так просто..." / Фото Чилдрен Кинофест

"Голос прошлого"

Время: 5:54 минут

Режиссеры: Лавриненко Полина, Белая Евгения, Деревинская Дарья, Козыряцкая Александра, Кравченко Даниил, 12 лет

Село: Беленькое, Запорожская область

Девочка должна выполнить проект на тему "Чернобыль". Она не понимает ни масштабов трагедии, ни зачем вообще это нужно делать. В раздумьях она возвращается в прошлое, где встречается с девочкой Катей, которая полностью меняет ее отношение к трагедии.



Кадр из анимации "Голос прошлого" / Фото Чилдрен Кинофест

"ОСТАНОВИ ЭТО!"

Время: 7:59 минут

Режиссер: Арина Гориева, 14 лет

Город: Днепр

В нашем фильме мы показываем один день из жизни двух подростков. Миша – ежедневно подвергается буллингу со стороны сверстников и уже даже не сопротивляется насилию. Никита – тот самый буллер, которому, казалось бы, чуждо сопереживание. Однако оказывается, что он лишь копирует поведение старшего брата.



Кадр из анимации "ОСТАНОВИ ЭТО!" / Фото Чилдрен Кинофест

Это интересная Кукла, как я: мастерица изготавливает персонализированные игрушки для детей с физическими отличиями

"Мелисса"

Время: 5:40 минут

Режиссер: Матвей Глазунов, 11 лет

Город: Изюм

Мелисса готовит себе зелье, однако оказывается, что ей не хватает главного ингридиента – гриба. Девушка отправляется на поиски гриба в лес, где теряется. Однако именно находка поможет ей добраться до дома.



Кадр из анимации "Мелисса" / Фото Чилдрен Кинофест

"Happfill: новогодняя пандемийная история Коронавируса"

Время: 3:29 минут

Режиссер: Василий Мазур, 13 лет

Город: Киев

Уже на носу 2021 год, но злой тиран Коронавирус не дает праздновать жителям пандемийного города. Они посылают своего друга Сиждея на поиски вакцины, с помощью которой они выгонят Коронавирус. Крампус, помощник Деда Мороза, находит бессильного Сиждея, который так и не отыскал вакцину, в пустыне. Поняв ситуацию, Крампус и Дед Мороз отправляются спасать праздник для жителей города и помочь им победить коварного Коронавируса…



Кадр из анимации "Happfill: новогодняя пандемийная история Коронавируса" / Фото Чилдрен Кинофест

"В поисках друга"

Время: 2:49 минут

Режиссер: Ирина Вертюк, 13 лет

Город: Николаев

Маленький принц очень одинок. Родители заняты, а вокруг него только роботы. Он мечтает о друге.



Кадр из анимации "В поисках друга" / Фото Чилдрен Кинофест

"Карантинная история"

Время: 1:38 минут

Режиссер: Елена Пушкарева, 13 лет

Город: Днепр

Анимационный фильм о том, что даже во время карантина есть место для творческого поиска и изобретений.



Кадр из анимации "Карантинная история" / Фото Чилдрен Кинофест