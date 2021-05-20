Пятый конкурс короткометражных фильмов, созданных детьми, объявленный осенью 2020 года, собрал более 180 заявок со всей Украины. В этом году Конкурс был расширен, поэтому впервые селективный комитет выбрал 16 финалистов, среди которых жюри и зрители выберут 5 победителей. Лидерами по количеству заявок стали Киевская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области. Об этом сообщила пресс-служба конкурса Arthouse Traffic.
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Темы, которым посвятили свои фильмы юные режиссеры и режиссерки:
- буллинг;
- экологическое сознание;
- пандемия коронавируса;
- Чернобыльская катастрофа;
- животный мир;
- космос.
В состав жюри вошли известные украинские кинематографисты:
- режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_робот" Анатолий Лавренишин;
- режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев;
- писательница и режиссер документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык.
6 июня на онлайн-церемонии закрытия фестиваля почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 15 000 гривен. Также будут выбраны Лучший анимационный фильм в категории от 7 до 10 лет (4 000 гривен), а также Лучшие игровой и анимационный фильмы в категории от 11 до 14 лет (по 4 000 гривен).
Выбрать лучший фильм смогут и зрители – лауреат Приза зрительских симпатий получит 8 000 гривен. Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.
Финалисты конкурса детских фильмов 2021
Категория I – от 7 до 10 лет
"Минотавр"
Время: 5:36 минут
Режиссер: Марина Халапсус, 8 лет
Город: Киев
Возможно, история о Минотавре была немного другой... Это – фильм о том, что смелость и дружба способны победить любых монстров.
Кадр из анимации "Минотавр" / Фото Чилдрен Кинофест
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"БУЖОК и красная помада"
Время: 1:58 минут
Режиссер: Ева Лысюк, 8 лет
Город: Киев
История о Бужке, который живет в коробке пластилина и делает разные пакости, а ругают за них Еву. Как-то мама купила новую помаду и попросила ее не трогать. Но у Бужка всегда есть идея для развлечения…
Кадр из анимации "БУЖОК и красная помада" / Фото Чилдрен Кинофест
"Урок иностранного"
Время: 2:18 минут
Режиссер: Виктория Лупашко, 10 лет
Город: Львов
Мультик о том, как знание иностранного языка помогло котику установить справедливость.
Кадр из анимации "Урок иностранного" / Фото Чилдрен Кинофест
Interstellar
Время: 2 минуты
Режиссер: Лев Шигин, 8 лет
Город: Энергодар
Космические фантазии. Трудно не мечтать о космосе, когда тебя укладывают спать под стримы SpaceX. Фильм о том, насколько большим может быть мир даже маленького человека, если добавить чуточку вдохновения. "Все, что ты можешь представить, – реально" (Пабло Пикассо).
Кадр из анимации "Interstellar" / Фото Чилдрен Кинофест
Home
Время: 2 минуты
Режиссер: Григорий Кандауров, 10 лет
Город: Харьков
Эта работа привлекает внимание общества к социальным проблемам, связанным с детьми и нуждающимися людьми. Поднимается вопрос о том, что такое семья, дом. И смогут ли дети-сироты обрести теплоту и любовь. В конце концов, да, поскольку нужно верить в лучшее и всеми возможными силами и способами помогать обрести гармонию тем, кто ее лишился не по своей воле.
Кадр из анимации "Home" / Фото Чилдрен Кинофест
Категория – II от 11 до 14 лет
"Книжный детектив"
Время: 6:43 минуты
Режиссер: Роман Куликовский, 14 лет
Город: Фастов
Одноклассники собираются не вечеринку в доме главной героини. Наутро оказывается, что из дома исчезла семейная драгоценность – мамино кольцо. Дети начинают собственное расследование, которое возглавляет любитель детективов Агаты Кристи. Но в классе оказывается есть и другие сторонники детективов, а именно – дедукции героя Артура Конана Дойля.
Кадр из анимации "Книжный детектив" / Фото Чилдрен Кинофест
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"Прикосновение"
Время: 8 минут
Режиссер: Денис Иговский, 14 лет
Город: Тростянец
Отношения между друзьями, подругами приводят к зависти, которая несет за собой самое приятное для темной силы – гнев, который причиняет боль. Главный вопрос: "Что может вернуть любовь?".
Кадр из анимации "Прикосновение" / Фото Чилдрен Кинофест
"Робот Поппи"
Время: 8 минут
Режиссер: Милана Доля, 12 лет
Город: Сумы
Школьник-изобретатель отправляет маленького андроида – робота Поппи – на планету Кибертрон, где огромные трансформеры нуждаются в помощи.
Кадр из анимации "Робот Поппи" / Фото Чилдрен Кинофест
"Главный урок"
Время: 8 минут
Режиссер: Дарья Иванович, 14 лет
Село: Чудей, Черновицкая область
Школьница Женя становится заложницей временной петли. Она проживает один и тот же день множество раз, когда наконец понимает свою вину и исправляет все свои ошибки, желая сделать свой день счастливым.
Кадр из анимации "Главный урок" / Фото Чилдрен Кинофест
"Если бы все было так просто..."
Время: 5:50 минут
Режиссеры: Бабийчук Дарья и ученики театральной студии "ArtArea", 13 лет
Город: Киев
История о том, насколько важно, чтобы человек был достаточно готов к чуду, которое может случиться в любое мгновение.
Кадр из анимации "Если бы все было так просто..." / Фото Чилдрен Кинофест
"Голос прошлого"
Время: 5:54 минут
Режиссеры: Лавриненко Полина, Белая Евгения, Деревинская Дарья, Козыряцкая Александра, Кравченко Даниил, 12 лет
Село: Беленькое, Запорожская область
Девочка должна выполнить проект на тему "Чернобыль". Она не понимает ни масштабов трагедии, ни зачем вообще это нужно делать. В раздумьях она возвращается в прошлое, где встречается с девочкой Катей, которая полностью меняет ее отношение к трагедии.
Кадр из анимации "Голос прошлого" / Фото Чилдрен Кинофест
"ОСТАНОВИ ЭТО!"
Время: 7:59 минут
Режиссер: Арина Гориева, 14 лет
Город: Днепр
В нашем фильме мы показываем один день из жизни двух подростков. Миша – ежедневно подвергается буллингу со стороны сверстников и уже даже не сопротивляется насилию. Никита – тот самый буллер, которому, казалось бы, чуждо сопереживание. Однако оказывается, что он лишь копирует поведение старшего брата.
Кадр из анимации "ОСТАНОВИ ЭТО!" / Фото Чилдрен Кинофест
Это интересная Кукла, как я: мастерица изготавливает персонализированные игрушки для детей с физическими отличиями
"Мелисса"
Время: 5:40 минут
Режиссер: Матвей Глазунов, 11 лет
Город: Изюм
Мелисса готовит себе зелье, однако оказывается, что ей не хватает главного ингридиента – гриба. Девушка отправляется на поиски гриба в лес, где теряется. Однако именно находка поможет ей добраться до дома.
Кадр из анимации "Мелисса" / Фото Чилдрен Кинофест
"Happfill: новогодняя пандемийная история Коронавируса"
Время: 3:29 минут
Режиссер: Василий Мазур, 13 лет
Город: Киев
Уже на носу 2021 год, но злой тиран Коронавирус не дает праздновать жителям пандемийного города. Они посылают своего друга Сиждея на поиски вакцины, с помощью которой они выгонят Коронавирус. Крампус, помощник Деда Мороза, находит бессильного Сиждея, который так и не отыскал вакцину, в пустыне. Поняв ситуацию, Крампус и Дед Мороз отправляются спасать праздник для жителей города и помочь им победить коварного Коронавируса…
Кадр из анимации "Happfill: новогодняя пандемийная история Коронавируса" / Фото Чилдрен Кинофест
"В поисках друга"
Время: 2:49 минут
Режиссер: Ирина Вертюк, 13 лет
Город: Николаев
Маленький принц очень одинок. Родители заняты, а вокруг него только роботы. Он мечтает о друге.
Кадр из анимации "В поисках друга" / Фото Чилдрен Кинофест
"Карантинная история"
Время: 1:38 минут
Режиссер: Елена Пушкарева, 13 лет
Город: Днепр
Анимационный фильм о том, что даже во время карантина есть место для творческого поиска и изобретений.
Кадр из анимации "Карантинная история" / Фото Чилдрен Кинофест
Что известно о Чилдрен Кинофесте 2021В этом году Чилдрен Кинофест пройдет в гибридном формате: часть фильмов будет показана в кинотеатрах с 28 мая до 2 июня, часть – онлайн с 28 мая по 6 июня, на сайте фестиваля. В конкурсную программу традиционно вошли семь детских фильмов, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах.
Почетным амбассадором фестиваля в 2021 году стала певица и автор песен Кристина Соловий.
Миссия Чилдрен Кинофеста – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов.