Украинский фильм выдвинули на Оскар

Пока что неизвестно, сможет ли драматическая лента "Ольга" попасть в лонг-лист или даже шорт-лист кинопремии Оскар. Фильм должен пройти отбор сквозь правила номинации. Однако он может посоревноваться за 94 престижную премию.

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Фильм "Ольга" стал претендентом от Швейцарии на получение номинации на премию Оскар как лучший международный художественный фильм,

– сообщила Украинская киноакадемия.

Режиссер ленты Эли Грапп уже отреагировал на новость в фейсбуке. Он поблагодарил жюри Швейцарской киноакадемии за доверие.

Главное о ленте

Фильм "Ольга" создан в копродукции Франции, Швейцарии и Украины. Его снял французский режиссер Эли Грапп. Роли в фильме, как ни странно, сыграли украинские спортсмены и гимнасты, которые не являются профессиональными актерами. Главную роль взяла на себя украинская гимнастка Анастасия Будяшкина, которая и сыграла Ольгу.

Во время 74-го Каннского кинофестиваля лента получила приз сообщества писателей и композиторов SACD и забрала награду в размере 5 тысяч евро.

В Украине драма выйдет в феврале 2022 года.

Сюжет фильма "Ольга"

Лента рассказывает о 2013 годе, начале Евромайдана. За ним пристально наблюдает украинка Ольга, которая разрывается между Родиной и Швейцарией.

Девушка сомневается, тренироваться ли в Швейцарии и готовиться к Олимпийским играм, или вернуться домой. Важную роль играет ее мама, которая работает журналисткой и освещает тогдашние события.

Ольга получает швейцарское гражданство и готова выступить от Швейцарии. Однако мыслями она все равно находится в Украине.