Впервые фильм Кати Царик "Обійми мене" был показан в рамках кинофестиваля "Молодость", который прошел в Киеве в июне 2021 года. По словам режиссера на широкий экран короткометражная история об одиночестве выйдет зимой 2022 года. Церемония вручения премии ARFF Amsterdam состоится 24 сентября 2021 года в Амстердаме.

К теме 5 украинских фильмов, за которые не стыдно: обзор ко Дню Независимости

Фильм "Обійми мене", в котором Катя Царик выступила как режиссер и сценарист, был снят в 2020 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины. Главную женскую роль исполнила актриса театра и кино Виктория Карпинская, а главная мужская роль досталась Олегу Завгороднему. Съемки фильма длились 4 дня, а одна из ключевых сцен фильма была снята в киевском метро.

Интересно, что игровой фильм режиссера и клипмейкера Кати Царик об одиночестве в отношениях стал единственным украинским фильмом, попавшим в шортлист кинопремии.

Сюжет номинированного фильма "Обійми мене"

Проснувшись однажды утром, молодая женщина ощущает глубокое одиночество, которое могут разрушить только объятия ее любимого мужчины. Не получив их, она убегает на один день из дома. Испытывая острую потребность быть защищенной, она носится по столице, не в силах унять свою душевную боль, которая наравне с настоящими, жизненными проблемами выглядит как бред.

Каждый из нас нуждается в поддержке, внимании, заботе, в том, чтобы быть услышанным, и в чувстве защищенности, которое может дать одно простое действие – объятия близкого человека. Нам всем нужны объятия. Вот об этом этот фильм,

– говорит Катя.



Катя Царик на съемках / Пресс-служба фильма

"Обійми мене" 2021: смотрите трейлер короткометражного фильма