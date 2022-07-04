Поки триває війна Росії проти України, наші фільми вже побачили такі країни: Угорщина, Туреччина, Італія, Швейцарія, Чехія, США, Канада, Іспанія, Польща та Німеччина. Кінозаходи у світі стали потужним майданчиком, аби показати нашу культуру і розповісти світові більше про війну та геноцид українців.

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Успіхи українських фільмів за кордоном: "Носоріг" та "Погані дороги"

"Носоріг" Олега Сенцова отримав гран-прі кінофестивалю у Польщі

Польський фестиваль "Любуське кіноліто" (Lubuskie Lato Filmowe) оголосив переможців. Кримінальна драма Олега Сенцова отримала гран-прі фестивалю "Золоте гроно".

Режисер не був присутнім на заході, адже захищає Україну в лавах ЗСУ. Він зараз на Донбасі, у гарячій точці цієї війни. Попри все, йому вдалося записати відеозвернення до фестивальної публіки. Сенцов подякував за підтримку поляків: "З такими друзями ми обов’язково переможемо".

Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі,

– зазначив Олег.

Він доповнив, що оператор фільму "Носоріг" – його друг Богуміл Годфрейув з Польщі. Ще один його друг Даріуш Яблонський, "без якого цей фільм ніколи б не стався…". "Я дуже вдячний всім за допомогу у створенні фільму… Я сподіваюсь, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я буду знімати кіно і ще до вас приїду", – сказав у своєму зверненні Олег Сенцов.

Олег Сенцов звернувся до поляків: дивіться відео

Сюжет фільму "Носоріг"

"Носоріг" розповідає про 1990-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

Важливо. Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та української прем’єри "Носорога", ми розмовляли з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим про історію створення, задум картини, музику, локації та атмосферу стрічки. Повне інтерв’ю ви можете прочитати за посиланням.

"Носоріг": дивіться трейлер

"Погані дороги" показали в Голлівуді

Драму "Погані дороги" Наталки Ворожбит показали в історичному кінотеатрі Сабан, що у Беверлі-Гілз. Метою цієї презентації було показати, як триває 8-річна російсько-українська війна та зібрати кошти для постраждалих сімей, мешканцям міста Мар'їнка на Донеччині.

На показ української стрічки приїхала й Наталка Ворожбит та продюсер Дмитро Мінзянов. Серед глядачів кіно – голлівудські актори, учасники комісії кіноакадемії Оскар та українські волонтери. "Я дуже багато разів бачив цей фільм, але для мене важливо було знаходитись в залі й побачити реакцію людей", – поділився Мінзянов.

Фільм надзвичайно потужний, про те, що війна може зробити з людьми, і на що люди здатні за певних обставин,

– сказав Берт Шеплі.

Наталка Ворожбит на показі розповіла, що італійці вважали фільм занадто антиросійським і їх це засмутило; ніхто за ці 8 років не хотів відкрито йти на конфлікт з Росією, і досі частина світу цього уникає, а тоді – тим паче. "Я пам'ятаю іноземні продюсери мене тоді просили не використовувати слово "війна", коли я казала про свій фільм, треба говорити "конфлікт", бо війна не має офіційного статусу. Мене це страшенно обурювало. Я казала: "Запитайте в дітей, які пережили бомбардування, що вони пережили – війну чи конфлікт", – наголосила Ворожбит.

Сюжет фільму

Повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит є екранізацією її хітової однойменної п’єси. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя – по обидві сторони від лінії розмежування.

П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних, – зазначили автори стрічки в описі до трейлера.

"Погані дороги": дивіться трейлер фільму