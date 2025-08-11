О своих любимых картинах Елена Зеленская рассказывала в интервью Vogue, передает Кино 24. Она перечислила легендарную классику, которую любит пересматривать.

"Форрест Гамп" (1994)

Режиссер: Роберт Земекис

В центре сюжета – Форрест, который с детства был странным, но очень добрым. Таким он и вырос. У него есть любовь – девушка, которая воспринимает Форреста больше как брата, чем как избранника. Когда мужчину мобилизуют во Вьетнам, Форрест не забывает писать любимой письма и делится мыслями. Он возвращается с войны, где в гражданской жизни его ждет новый и увлекательный путь. И, возможно, ему все же удастся завоевать единственную любовь.

"Легенды осени" (1994)

Режиссер: Эдвард Цвик

События военной драмы разворачиваются в начале XX века в американском штате Монтана, где полковник в отставке живет в пустыне с тремя сыновьями. Однажды младший сын возвращается после учебы с девушкой Сюзанной и называет ее невестой. Она загадочным образом меняет судьбы всех членов семьи. Это легенда об отваге, любви и верности.

"Мосты округа Мэдисон" (1995)

Режиссер: Клинт Иствуд

Главная героиня Франческа Джонсон живет в городке в Айове с мужем и двумя детьми. Она рано вышла замуж, посвятила жизнь семье и стала домохозяйкой. И вдруг в ее жизни появляется талантливый фотограф Роберт, как раз тогда, ее муж и дети уехали из дома на несколько дней. Мужчина показывает женщине, каким прекрасным является мир. Поэтому она с головой погружается в чувства.

