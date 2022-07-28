"Снайпер. Білий Ворон" розповідає історію про пацифіста Миколу, який з початком війни на Донбасі у 2014 році, попри власні принципи та упередження, вчиться снайпінгу та йде захищати свою землю від росіян. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі фільму.

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"Снайпер. Білий Ворон": трейлер та деталі про фільм

Дебютний повний метр від режисера Мар’яна Бушана "Снайпер. Білий Ворон" – один із небагатьох українських фільмів, який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним "Ворон", заснована на реальній історії екопоселенця з Горлівки.