Режисеркою та сценаристкою стрічки виступила Єлизавета Татарінова. Вона працювала і над попереднім фільмом з циклу – "Маріуполь. Хроніки пекла".

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На ютубі вийшов фільм про окупований Херсон "Тихий терор. Хроніки пекла"

У фільмі йдеться про те, як триває життя херсонців в окупації, як місто чинить опір, про залякування, викрадення та катування українців. Режисерка Єлизавета Татарінова показала, як працює російська пропаганда в Херсоні та як поводять себе окупанти. Попри все, Херсон чекає на звільнення.

Те, що відбувається в Херсоні, це дуже важко показати кадрами. Тому, що все жахіття, весь цей тихий терор, відбувається у підвалах, на вулицях, але цього не видно, цього не можна знімати,

– зізнався Сергій, мешканець Херсону.

"Тихий терор. Хроніки пекла": дивіться фільм онлайн

"Херсон — місто, окуповане російськими військами з перших днів війни. Російська пропаганда намагається створити картинку "мирного життя" на півдні України, а насправді росія викрадає та катує людей, тримає херсонців в інформаційній ізоляції, не дозволяє залишати окупований регіон. Проте Херсон чинить опір. Поширюйте цей фільм, щоб якомога більше людей дізнались правду про життя в окупованому Херсоні", – зазначили творці картини.

Нагадаємо, увечері 26 липня українців збурила інформація про те, що ЗСУ потужно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Все, що треба про це знати – у матеріалі 24 каналу.