Фільм створений з документальних кадрів, вміщує монологи міста та розмови з тими, хто вирвався із блокадного Маріуполя. Ідея його зняти з’явилася в середині березня, коли звідки почали евакуйовувати перших людей, передає 24 канал.

До теми Вийшов фільм про жителів Маріуполя, які намагалися вижити: "Їхня доля невідома"

Як зазначило видання УП, режисерка разом з оператором "просто поїхали до Запоріжжя, куди прибували колони машин, аби з перших вуст почути про те, що відбувається в Маріуполі. Ці розповіді важко слухати, але потрібно", – розповідає режисерка.

Фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" вийшов онлайн

Серед людей, які знялися у фільмі, є очевидці бомбардування маріупольського Драмтеатру та обстрілів пологового будинку, ті, хто ледь не загинув, а також ті, знайомі яких потрапили під примусову депортацію в Росію. Зокрема про трагедію в Маріуполі розповіли:

маріупольські журналісти Надія Сухорукова, Микола Осиченко та Макс Грабовський;

волонтерка Катерина Єрська;

комендант найбільшого в Маріуполі сховища у спорткомплексі "Терра Спорт" Євген Тузов;

сім’я загиблого фотохудожника Віктора Дєдова та інші.

Фільмування відбувалося в Одесі, Кропивницькому, Дніпрі, Чорноморську та Запоріжжі – у тих місцях, куди виїхали маріупольці.

Кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія. Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути,

– сказали автори фільму.

"Маріуполь. Хроніки пекла": дивіться фільм онлайн

Нагадаємо, 30 квітня, вийшов короткометражній документальний фільм про блокадний Маріуполь під назвою MARIUPOL 2022. Зняв короткометражку головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний. Він під час блокади міста, разом із сім'єю, жив у сховищі Морського ліцею.

Якою є ситуація зараз у Маріуполі

3 травня окупанти розпочали штурм комбінат "Азовсталь". За словами захисників міста, перед штурмом вони протягом кількох годин бомбили підприємство.

Крім цього, 3 травня з Маріуполя до Запоріжжя вдалося евакуювати 156 людей. Нещодавно Володимир Зеленський прокоментував евакуацію мирного населення з комбінату і наголосив, що Україні потрібні усі з "Азовсталі".

Водночас Росія незаконно депортує мешканців міста на свою територію. Люди змушені протягом кількох тижнів виживати в фільтраційних таборах.

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