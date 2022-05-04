Фильм создан из документальных кадров, содержит монологи города и разговоры с вырвавшимися из блокадного Мариуполя. Идея его снять появилась в середине марта, когда начали эвакуировать первых людей, передает 24 канал.

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Как отметило издание УП, режиссер вместе с оператором "просто поехали в Запорожье, куда прибывали колонны машин, чтобы с первых уст услышать о том, что происходит в Мариуполе". "Эти рассказы тяжело слушать, но нужно", – рассказывает режиссер.

Фильм "Мариуполь. Хроники ада" вышел онлайн

Среди снявшихся в фильме есть очевидцы бомбардировки мариупольского Драмтеатра и обстрелов роддома, едва не погибшие, а также те, знакомые которых попали под принудительную депортацию в Россию. В частности о трагедии в Мариуполе рассказали:

мариупольские журналисты Надежда Сухорукова, Николай Осиченко и Макс Грабовский;

волонтер Екатерина Ерская;

комендант крупнейшего в Мариуполе хранилища в спорткомплексе "Терра Спорт" Евгений Тузов;

семья погибшего фотохудожника Виктора Дедова и другие.

Фильмирование проходило в Одессе, Кропивницком, Днепре, Черноморске и Запорожье – в тех местах, куда выехали мариупольцы.

Каждый имеет свою историю, но она общая – свидетельство о военных преступлениях, совершаемых Россией. Откровенная и страшная, потому что происходящее в Мариуполе трудно представить. Но мы должны ее услышать,

– сказали авторы фильма.

"Мариуполь. Хроники ада": смотрите фильм онлайн

Напомним, 30 апреля, вышел короткометражный документальный фильм о блокадном Мариуполе под названием MARIUPOL 2022. Снял короткометражку главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в хранилище Морского лицея.

Какова ситуация сейчас в Мариуполе

3 мая оккупанты начали штурм комбинат "Азовсталь". По словам защитников города, перед штурмом они в течение нескольких часов бомбили предприятие.

Кроме этого, 3 мая из Мариуполя в Запорожье удалось эвакуировать 156 человек. Недавно Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию мирного населения из комбината и подчеркнул, что Украине нужны все из "Азовстали".

В то же время, Россия незаконно депортирует жителей города на свою территорию. Люди вынуждены в течение нескольких недель выживать в фильтрационных лагерях.

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