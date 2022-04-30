Фильм о Мариуполе в блокаде

Снял короткометражку главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в хранилище Морского лицея.

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Там он снял фильм о людях, судьба которых сейчас неизвестна.

Документальный фильм о Мариуполе во время блокады: смотрите видео

В Мариуполе – катастрофа

Уже больше 2 месяцев город находится в блокаде. Украина постоянно требовала у России открыть гуманитарные коридоры, чтобы убрать из Мариуполя всех наших людей. Украинская делегация даже была готова поехать в город для переговоров через посредство любого международного института. Однако кафиры не шли на компромиссы.

Накануне россияне нанесли удары по военному госпиталю. Все, что могло понадобиться пострадавшим и больным, уничтожено. Не хватает ни еды, ни воды. Также нет лекарства.