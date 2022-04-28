Не имея возможности уехать из города и без связи с волонтерами, режиссер оберегал свою 77-летнюю маму и даже приютил семью с младенцем. В течение месяца он тоже не выпускал камеру из рук. Сейчас Сергей ищет средства для производства фильма.

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Сотниченко планирует создать фильм об обстрелах в Ирпене

Если погибну, то хотя бы это останется. Я реально считал, что еще немного – и нам конец,

– говорил украинский режиссер Сергей Сотниченко из эпицентра массовых обстрелов в Ирпене.

Сейчас Сотниченко работает над сценарием нового фильма. Лента будет основана на собственном опыте войны.

Сергей Сотниченко пережил месяц тяжелых боев в Ирпене и снимал это на камеру: смотрите видео