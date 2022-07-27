Режиссером и сценаристом фильма выступила Елизавета Татаринова. Она работала и над предыдущим фильмом из цикла – "Мариуполь. Хроники ада".

Читайте также "Что такое национализм, кто такой Степан Бандера": вышла документалка об Ирине Фарион

На ютубе вышел фильм об оккупированном Херсоне "Тихий террор. Хроники ада"

В фильме говорится, как продолжается жизнь херсонцев в оккупации, как город сопротивляется, о запугивании, похищении и пытках украинцев. Режиссер Елизавета Татаринова показала, как работает российская пропаганда в Херсоне и как ведут себя оккупанты. Несмотря на все, Херсон ждет увольнения.

Происходящее в Херсоне это очень трудно показать кадрами. Потому что весь ужас, весь этот тихий террор, происходит в подвалах, на улицах, но этого не видно, этого нельзя снимать,

– признался Сергей, житель Херсона.

"Тихий террор. Хроники ада": смотрите фильм онлайн

"Херсон – город, оккупированный российскими войсками с первых дней войны. Российская пропаганда пытается создать картинку "мирной жизни" на юге Украины, а на самом деле россия похищает и пытает людей, держит херсонцев в информационной изоляции, не позволяет покидать оккупированный регион. Однако Херсон сопротивляется. Распространяйте этот фильм, чтобы как можно больше людей узнали правду о жизни в оккупированном Херсоне", – отметили создатели картины.

Напомним, вечером 26 июля украинцев взбудоражила информация о том, что ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Все, что нужно об этом знать – в материале 24 канала.