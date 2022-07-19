Фильм был презентован 16 июля – ко Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, то есть через 32 года после того, как у нас появилась надежда на собственную государственность.
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Вышла документалка об Ирине Фарион
Языковед в картине подробно объясняет, за что мы сейчас боремся и что отстаиваем. Фильм носит просветительский характер и коротко и доступно рассказывает, что такое национализм, кто такой Степан Бандера и помогает понять свою национальную идентичность. Съемки проходили во Львове и Ивано-Франковске в мае и июне 2022 года.
"Ирина Фарион: Дева украинского национализма" 2022: смотрите фильм
Реакция сети
- "Мороз по коже. Всегда слушаю вас. Жаль, что в наше время нас учили не той правдивой истории народа нашего";
- "Я в восторге! "Те, кто не любит эту землю – должны убраться отсюда". Полностью согласен"
- "Каждая фраза – прямо в душу!";
- Ирина Фарион: "Суть не в том, что я радикальна, суть в том, что общество не выросло до своего национального самосознания";
- "Великолепный фильм! Как же важно делать такие документалки о людях, когда они еще с нами, а не после их смерти. Слышны их мнения и мировоззрение";
- "Очень интересный фильм. Очень хорошо, что в нашем медиапространстве появляются достойные документальные фильмы. Надеюсь, что таких интересных фильмов будет больше".