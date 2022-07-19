Фільм презентували 16 липня – до Дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України, тобто через 32 роки після того, як у нас з’явилася надія на власну державність.
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Вийшла документалка про Ірину Фаріон
Мовознавиця у картині детально пояснює, за що ми зараз боремося та що відстоюємо. Фільм має просвітницький характер та коротко і доступно розповідає, що таке націоналізм, хто такий Степан Бандера та допомагає зрозуміти свою національну ідентичність. Зйомки проходили у Львові та Івано-Франківську у травні та червні 2022 року.
"Ірина Фаріон: Діва українського націоналізму" 2022: дивіться фільм
Реакція мережі
- "Мороз по шкірі. Завжди слухаю вас. Шкода, що в наш час нас вчили не тій правдивій історії народу нашого";
- "Я в захваті! "Ті, хто не любить цю землю – мають забратися звідси". Повністю згоден"
- "Кожна фраза – прямісінько в душу!";
- Ірина Фаріон: "Суть не в тому, що я радикальна, суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення";
- "Чудовий фільм! Як же важливо робити такі документалки про людей, коли вони ще з нами, а не після їхньої смерті.Чути їхні думки та світогляд";
- "Дуже цікавий фільм. Дуже добре, що у нашому медіапросторі з'являються гідні документальні фільми. Сподіваюсь, що таких цікавих фільмів буде більше".