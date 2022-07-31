Август 2022 порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы и даже мультфильмы.
Узнайте больше "Памфир", "Носорог, "Видение бабочки": успехи украинских фильмов за рубежом в июле 2022 года
Кинопремьеры августа 2022: подборка
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Маленькая мама
Премьера: 4 августа
Жанр: драма
По сюжету восьмилетняя Нелли помогает родителям разбирать вещи в доме умершей бабушки и пытливо изучает окрестности. Вдруг девочка встречает в лесу ровесницу, словно близнец, похожую на нее саму. Новую подругу зовут так же, как маму Нелли.
"Маленькая мама": смотрите трейлер
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Быстрее пули
Премьера: 11 августа
жанр: экшн, комедия, триллер
"Скоростной поезд" – это комедийный боевик, в котором Брэд Питт играет неудачника-убийцу, который хочет хорошо выполнить свою работу, прежде чем ему придется бороться с рядом опасных противников на борту сверхскоростного пассажирского экспресса. Фильм основан на романе Котаро Исаки в 2010 году.
"Быстрее пули": смотрите трейлер
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Снайпер. Белый ворон
Премьера: 24 августа
Жанр: военная драма, боевик
События проходят в 2013 году. По сюжету вы увидите пацифиста-чудака Николая, который проводит экологический эксперимент. Вместе со своей беременной женой Настей он живет в собственноручно вырытой Норе — на недавно приобретенной земле под Горловкой Донецкой области. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Однако их наивный мир рушится с началом войны на Донбассе.
"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер
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После. Долго и счастливо
Премьера: 25 августа
Жанр: драма, мелодрама
"После. Долго и счастливо" продолжает серию одноименных фильмов Кастиль Лэндон, уже ставших легендарными и любимыми молодежи. В основе сюжета всех частей – романы американской писательницы Анны Тодд. В картине – неоспоримая любовь Тессы и Хардина, которая с каждым новым испытанием становится еще крепче и страстнее.
"После. Долго и счастливо": смотрите трейлер
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Папа сможет!
Премьера: 25 августа
Жанр: комедия
По сюжету отец пытается найти свою дочь, которую оставил, когда она была еще совсем крохотной. Узнав, что в свои 50 лет она преподает хореографию, решил записаться к ней на занятия. Только есть одна особенность – Тони ненавидит танцевать.
"Папа сможет!": смотрите трейлер
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Там, где поют раки
Премьера: 25 августа
Жанр: драма, детектив
Юная девушка Кая годами отпугивала соседей и знакомых, живя среди бескрайних просторов Северной Каролины. Однако однажды произошло страшное событие – убили местного парня. В совершенном обвинили Кайю. Больше всего героиня будет пытаться доказать свою непричастность и найти свое место под солнцем. Однако чем дальше в лес, тем больше дров…
"Там, где поют раки!": смотрите трейлер
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Я люблю своего папу
Премьера: 25 августа
Жанр: комедия
В этом фильме покажут историю Чака, стремящегося улучшить отношения с сыном, но есть одна проблема – парень заблокировал папу в соцсетях. Отец ищет другие пути к встрече с сыном: создает фейковый аккаунт и начинает с ним общение под видом молоденькой официантки. Затея Чака заходит слишком далеко… – его сын влюбляется в воображаемую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично.
"Я люблю своего папу": смотрите трейлер