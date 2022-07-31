Август 2022 порадует нас горячими новинками, фильмами, которые в последнее время у всех на устах. Среди них: блокбастеры, комедии, мультфильмы, драмы и ужасы и даже мультфильмы.

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Кинопремьеры августа 2022: подборка

Маленькая мама

Премьера: 4 августа

Жанр: драма

По сюжету восьмилетняя Нелли помогает родителям разбирать вещи в доме умершей бабушки и пытливо изучает окрестности. Вдруг девочка встречает в лесу ровесницу, словно близнец, похожую на нее саму. Новую подругу зовут так же, как маму Нелли.

"Маленькая мама": смотрите трейлер

Быстрее пули

Премьера: 11 августа

жанр: экшн, комедия, триллер

"Скоростной поезд" – это комедийный боевик, в котором Брэд Питт играет неудачника-убийцу, который хочет хорошо выполнить свою работу, прежде чем ему придется бороться с рядом опасных противников на борту сверхскоростного пассажирского экспресса. Фильм основан на романе Котаро Исаки в 2010 году.

"Быстрее пули": смотрите трейлер

Снайпер. Белый ворон

Премьера: 24 августа

Жанр: военная драма, боевик

События проходят в 2013 году. По сюжету вы увидите пацифиста-чудака Николая, который проводит экологический эксперимент. Вместе со своей беременной женой Настей он живет в собственноручно вырытой Норе — на недавно приобретенной земле под Горловкой Донецкой области. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Однако их наивный мир рушится с началом войны на Донбассе.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите трейлер

После. Долго и счастливо

Премьера: 25 августа

Жанр: драма, мелодрама

"После. Долго и счастливо" продолжает серию одноименных фильмов Кастиль Лэндон, уже ставших легендарными и любимыми молодежи. В основе сюжета всех частей – романы американской писательницы Анны Тодд. В картине – неоспоримая любовь Тессы и Хардина, которая с каждым новым испытанием становится еще крепче и страстнее.

"После. Долго и счастливо": смотрите трейлер

Папа сможет!

Премьера: 25 августа

Жанр: комедия

По сюжету отец пытается найти свою дочь, которую оставил, когда она была еще совсем крохотной. Узнав, что в свои 50 лет она преподает хореографию, решил записаться к ней на занятия. Только есть одна особенность – Тони ненавидит танцевать.

"Папа сможет!": смотрите трейлер

Там, где поют раки

Премьера: 25 августа

Жанр: драма, детектив

Юная девушка Кая годами отпугивала соседей и знакомых, живя среди бескрайних просторов Северной Каролины. Однако однажды произошло страшное событие – убили местного парня. В совершенном обвинили Кайю. Больше всего героиня будет пытаться доказать свою непричастность и найти свое место под солнцем. Однако чем дальше в лес, тем больше дров…

"Там, где поют раки!": смотрите трейлер

Я люблю своего папу

Премьера: 25 августа

Жанр: комедия

В этом фильме покажут историю Чака, стремящегося улучшить отношения с сыном, но есть одна проблема – парень заблокировал папу в соцсетях. Отец ищет другие пути к встрече с сыном: создает фейковый аккаунт и начинает с ним общение под видом молоденькой официантки. Затея Чака заходит слишком далеко… – его сын влюбляется в воображаемую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично.

"Я люблю своего папу": смотрите трейлер