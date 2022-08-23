Російський дубляж Megogo пояснило тим, що "всі аудіодоріжки до контенту HBO належать правовласнику і передаються у готовому вигляді". Як відомо, контент HBO стрімінг доволі давно має від російської Amedia, яка власне і володіє ексклюзивними правами на поширення фільмів та серіалів HBO в Україні.

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Як повідомляє The Hollywood Reporter, "у 2017 році HBO уклали "багаторічну угоду" з Amedia, що дозволило російському правовласнику транслювати свій контент на телебаченні та власному потоковому сервісі Amediateka. У 2021 році договір HBO та Amedia було розширено, до нього додали всі серіали створені для стримінгового сервісу HBO Max. Це закріпило позиції російської компанії в регіоні, до якого, схоже, також віднесли Україну".

Зважаючи на таку ситуацію, "Дім Дракона" також показали у росії.

Попри те, що ми призупинили новий бізнес у росії, ми продовжуємо виконувати договірні обов'язки (у тих випадках, коли організації не підпадають під санкції),

– заявила офіційна представниця HBO Анна Нікол.

Ми не знаємо, коли HBO розірве контракт із російським стрімінговим сервісом Amedia, однак глядачі у мережі висловили обурення з приводу прем’єри "Дому Дракона" в Україні:

"Megogo, здається, живуть в альтернативній реальності, у якій немає російсько-української війни";

Можна було взагалі не брати контент HBO, який у всіх стрімінгів з Amedia. Тому тут стрибати треба не на конкретний Megogo навіть".

Попри все, з огляду на цю ситуацію, Megogo зазначив, що планують "якнайшвидше укласти угоди з українськими або безпосередньо із закордонними правовласниками, щоб у майбутньому не мати жодних зв'язків із локальними російськими представництвами".

"Дім Дракона" на Megogo з’явився з українською аудіодоріжкою

Після скандалу з’явилася все ж українська аудіодоріжка. У коментарях до серіалу на Megogo, глядачі подякували:

"Дякую за українську аудіодоріжку. Я знав, що це колись станеться!";

"Віримо, що скоро HBO Max надасть англійські субтитри!";

"Дякую за український дубляж! І оперативність";

"Дуже круто, що зразу є українська та англійська також! Було б класно звісно якби на Megogo серія виходила тоді, коли й на HBO або з меншою затримкою, а то дуже велика спокуса подивитись на день швидше англійською";

Megogo "Дякую за українську!";

Вдячний за український дубляж";

"Уууу, український дубляж, дякую Megogo !";

Megogo "Дякую Megogo за український переклад. Бажаю ефективної та результативної роботи в напрямку українського перекладу".

Де дивитися "Дім Дракона". Серіал на Megogo можна переглянути за посиланням.

Графік серій

Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким: