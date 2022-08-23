Российский дубляж Megogo объяснило тем, что "все аудиодорожки к контенту HBO принадлежат правообладателю и передаются в готовом виде". Как известно, контент HBO стриминг довольно давно имеет от российской Amedia, которая, собственно, и обладает эксклюзивными правами на распространение фильмов и сериалов HBO в Украине.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, "в 2017 году HBO заключили "многолетнее соглашение" с Amedia, что позволило российскому правообладателю транслировать свой контент на телевидении и собственном потоковом сервисе Amediateka. В 2021 году договор HBO и Amedia был расширен, к нему добавили все сериалы созданные для стримингового сервиса HBO Max, что закрепило позиции российской компании в регионе, к которому, похоже, также отнесли Украину".

Ввиду такой ситуации "Дом Дракона" также показали в России.

Несмотря на то, что мы приостановили новый бизнес в России, мы продолжаем выполнять договорные обязанности (в тех случаях, когда организации не подпадают под санкции),

– заявила официальная представительница HBO Анна Никол.

Мы не знаем, когда HBO разорвет контракт с российским стриминговым сервисом Amedia, однако зрители в сети выразили возмущение по поводу премьеры "Дома Дракона" в Украине:

"Megogo, кажется, живут в альтернативной реальности, в которой нет русско-украинской войны";

Можно было вообще не брать контент HBO, который у всех стримингов из Amedia. Поэтому здесь прыгать надо не на конкретный Megogo даже".

Несмотря на это, Megogo отметил, что планируют "скорее заключить соглашения с украинскими или непосредственно с зарубежными правообладателями, чтобы в будущем не иметь никаких связей с локальными российскими представительствами".

"Дом Дракона" на Megogo появился с украинской аудиодорожкой

После скандала появилась все-таки украинская аудиодорожка. В комментариях к сериалу на Megogo, зрители поблагодарили:

"Спасибо за украинскую аудиодорожку. Я знал, что это когда-нибудь произойдет!";

"Верим, что скоро HBO Max предоставит английские субтитры!";

"Спасибо за украинский дубляж! И оперативность";

"Очень круто, что сразу есть украинский и английский тоже! Было бы классно конечно, если бы на Megogo серия выходила тогда, когда и на HBO или с меньшей задержкой, а то очень большой соблазн посмотреть на день быстрее на английском";

Megogo "Спасибо за украинский!";

Благодарен за украинский дубляж";

"Уууу, украинский дубляж, спасибо Megogo !";

Megogo "Благодарю Megogo за украинский перевод. Желаю эффективной и результативной работы в направлении украинского перевода".

Где смотреть "Дом Дракона". Сериал на Megogo можно просмотреть по ссылке.

График серий

Ожидается, что полное расписание первого сезона "Дома Дракона" будет следующим: