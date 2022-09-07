После премьеры первого эпизода "Дома Дракона", команда официально объявила, что сериал продолжат на второй сезон. Безусловно, это порадовало фанатов "Игры престолов", а если в следующем сезоне снимутся и любимица из киновселенной Marvel Олсен и Кавилл, известный по ролям в сериале "Ведьмак" и фильме "Человек из стали", это еще больше привлечет внимание к шоу.

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"Дом Дракона" 2 сезон: Кавилл – в роли Баратеона или Эйгона Таргариена, Олсен – Красная жрица

Генри Кавилл играет главную роль в фэнтезийном шоу на Netflix "Ведьмак", но 3-й сезон сейчас находится в разработке, поэтому было бы достаточно интересно перейти к миру "Игры престолов". Один фанат прокомментировал, что он мог бы стать хорошим Баратеоном. Другой видит Кавилла в роли Эйгона Таргариена. Напомним, события в сериале охватывают несколько десятилетий.

К тому же осенью (4 ноября) состоится премьера "Энолы Холмса 2", где Кавилл сыграл роль самого популярного детектива в мире Шерлока Холмса.

Элизабет Олсен, конечно же, известна тем, что играла Ванду и Багряную ведьму в MCU, недавно снявшись в сериале Disney Plus и "Доктор Стенджи 2". Недавно она также завершила съемки в проекте "Любовь и смерть".

Во втором сезоне Олсен, возможно, сыграет роль Красной жрицы. Ее роль в "Игре престолов" ранее исполняла Мелани Либурд.

"Дом Дракана": график выхода серий 1 сезона

Дом Дракона стал популярнейшим сериалом на всю историю HBO Max. На сегодняшний день уже вышло три эпизода сериала. Четвертую серию покажут 11 сентября на HBO Max и 12 сентября на Megogo с украинским дубляжом.

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября;

Эпизод 9 – 16 октября;

Эпизод 10 – 23 октября.

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