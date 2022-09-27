У 6 епізоді "Дому Дракона" ми бачимо низку важливих змін. Зокрема через стрибок у часі, ми вже не побачимо Міллі Алкок як персонажа Рейніри та Емілі Кері у ролі Алісенти. Надалі їхні ролі будуть виконувати Емма Д’Арсі та Олівія Крук.

Якщо ви пропустили Гей-персонаж, весілля Рейніри, хвороба Візеріса: чим запам’ятався 5 епізод "Дому Дракона"

Наразі це найбільший стрибок у часі, адже події 6 серії сезону розгортаються через 10 років після подій у 5 серії.

Увага! Спойлери!

"Я в захваті від темпу та структури історії, яку ми розповідаємо у першому сезоні, – сказав шоуранер серіалу Раян Кондал. – Вона дуже складна і відбувається упродовж тривалого періоду часу, тому що дітям потрібно вийти заміж, завести власних дітей, які виростуть, щоб розповісти історію цієї війни поколінь, яка ведеться багато років... Канал HBO надав нам творчу свободу, щоб розповісти цю неймовірно складну історію по-справжньому терпляче, беручи до уваги всіх персонажів, завдяки чому перший сезон знайомить нас з одним з найвідоміших і найкривавіших конфліктів в історії Вестероса".

"Дім Дракона" 1 сезон 6 епізод – огляд

За ці 10 років у Рейніри народилися троє хлопців нібито від її чоловіка Лейнора. Але ми знаємо, що це не так, навіть Візеріс здогадується і закриває очі на те, що це діти від її коханця. У 6-й серії під час зустрічі Рейніри, Лейнора з королем та королевою, ми дізналися, що наймолодшого сина, якого вона тільки народила, назвуть Джоффрі – на честь коханця Лейнора, якого у попередній серії вбив сер Крістен Коул. Інших дітей звати Джекейріс та Люцеріс.

Рейніра з Лейнором та сином Джоффрі йдуть до королеви / Фото HBO

6-й епізод має назву "Принцеса і королева", тобто ми можемо зрозуміти, що йдеться про протистояння Рейніри та Алісенти. Між ними починається справжня війна, яка лише загострюватиметься з часом. Алісента відчуває образу на Рейніру, адже вірить, що не лише вона, а і її діти заслуговують на владу. Натомість Рейніра дуже любить своїх дітей та свого батька Візеріса, що готова грати в політичні ігри.

Варто зазначити, що майже весь 6-й епізод Рейніра поводиться пасивно та спокійно. І це не дивно, адже вона має пройти певне відновлення після пологів.

Де дивитися "Дім Дракона" українською? Через декілька годин після офіційної прем’єри на HBO Max, серіал з’являється в українській озвучці на Megogo.

Рейніра у виконанні Емми Д’Арсі / Скриншот зі серіалу

Король Візеріс продовжує хворіти, ми бачимо, як повільно його здоров’я погіршується і він просто уважно спостерігає за усім, що відбувається, знаючи усі таємниці. Він безтурботно закликає синів та внуків грати разом, запевняючи, що вони можуть бути союзниками й зможуть підтримати правління Рейніри. Однак, Алісента, яка вже достатньо впевнена у своїх силах починає свою гру.

Король Візеріс спростерігає за боротьбою синів та внуків / Скриншот зі серіалу

Найбільш яскравим діалогом є сцена, в якій Алісента перериває свого сина Ейгона під час мастурбації й пояснює йому справжню загрозу: "Якщо Рейніра прийде до влади, ти можеш втратити життя, – каже вона. – Ти виклик, Ейгоне, просто живи та дихай. Тепер вона повністю перейняла світогляд свого батька".

Ейгон, син Візеріса / Скриншот зі серіалу

Тим часом Деймон та його дружина Лайна поселяються у Пентосі зі своїми дочками-близнюками. Все здається ідилічним, проте остання вагітність Лайни закінчується важкими пологами, і Деймон опиняється перед тим самим вибором, що колись зробив Візеріс: чи повинен він ризикувати своєю дружиною заради дитини?

Деймон та його дружина Лайна / Скриншот зі серіалу

Графік наступних серій

Наступна 7 серія "Дому Дракона" вийде 2 жовтня на НВО Мах і 3 жовтня на Megogo в українській озвучці.

Епізод 7 "Дріфтмарк" – 2 жовтня;

Епізод 8 "Володар припливів" – 9 жовтня;

Епізод 9 "Зелена Рада" – 16 жовтня;

Епізод 10 "Чорна королева" – 23 жовтня.

"Дім Дракона" 7 серія: дивіться прев’ю

Нагадаємо, "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів:

Чим вразив перший епізод серіалу. І що найбільше шокувало глядачів – у коротенькому огляді;

Про душевні розмови та прогулянки у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою читайте у другому епізоді "Дому Дракона";

А ось першого сина Ейгона та про стосунки Візеріса та Рейніри дізнавайтесь у третій серії;

У 4 серії були доволі інтимні сцени, зокрема між Рейнірою, Деймоном та сером Коулом.

У 5-му епізоді ми побачили весілля Рейніри та дізналися про хворобу Візеріса.

До того ж серіал вже продовжили на другий сезон. Також відомо, що режисер Мігель Сапочник, який раніше працював над дев’ятим епізодом "Гри престолів" "Битвою Бастардів" у 6 сезоні, пішов у відставку. Замість нього над другим сезоном "Дому Дракона" працюватиме Алан Тейлор.

Цікаво також, що до продовження серіалу можуть приєднатися Генрі Кавілл з "Відьмака" та Елізабет Олсен, яка зіграла у проєкті Marvel "ВандаВіжн".