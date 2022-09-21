Сімейне життя в Домі Таргарієнів не має жодних цінностей. Принц Деймон вчиняє жахливе вбивство, а шлюб для Рейніри – лише політична угода. Втім, король Візеріс відверто прагне передати доньці престол.

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"Дім Дракона" 5 серія: огляд

Перший сезон "Дому Дракона" розвивається набагато швидше, аніж "Гра престолів". На сьогодні вийшло 5 епізодів – і вони вже охопили п’ять десятиліть короля Візеріса, якого, нагадаємо, зіграв Педді Консідайн. Альянси змінюються, фракції формуються, а ворожість поглиблюється. Читачі книг, як завжди, знають, чим все закінчиться.

У 5 серії "Ми висвітлюємо шлях" бачимо елегантно побудований сюжет, красиві епізоди світу Вестероса, до моменту весілля Рейніри. Однак у всесвіті Джорджа Мартіна весілля рідко закінчуються добре. І серіал "Дім Дракона" – не виключення.

Король Візеріс та Рейніра / НВО

Увага! Спойлери!

На початку 5 епізоду, ми знайомимося з дружиною принца Деймона, леді Рей Ройс з Рунстоуна в Долині, коли вона повертається з ранкового полювання. Насправді це був не найкращий момент знайомства з нею, оскільки саме тоді вона зустрілася з Деймоном, від чиїх рук одразу й померла. Тим часом король Візеріс вирушає на зустріч із лордом Корлісом Веларіоном та особисто просить руки його сина для доньки.

Король Візеріс та лорд Корліс / НВО

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Спочатку Рейніра була проти того, щоб вийти заміж за чоловіка, якого вибрав їй батько. Це мало для неї тільки політичне підґрунтя. Але невдовзі вона зрозуміла, що поставлено на карту. Рейніра розуміє, що це буде шлюб із розрахунку, але прагне зробити його максимально зручним для себе. Під час першої зустрічі з Лейнором вона все з ним обговорила. Як сказали б творці шоу, її угода з сином Корліса — дуже сучасна розмова із середньовічним підтекстом.

Рейніра з Лейнором під час відвертої розмови / НВО

До того ж Лейнор – гей, який уже знайшов свою любов.

Лейнор з коханням свого життя / НВО

Одночасно Алісента залишається сама після звільнення її батька сера Отто з Червоної фортеці, і саме тоді їй доводиться копати глибше, щоб з'ясувати, з чого вона насправді зроблена. По суті цей епізод про те, як вона визнає свій статус королеви.

Алісента / НВО

Чи можна сказати, що 5 епізод "Дому Дракона" – затишшя перед бурею? Очевидно. На це вказують чимало підказок в епізоді. До того ж якщо ви є справжнім фанатом "Гри престолів", то знаєте, що кожна серія, в якому було весілля наприкінці, передбачала великі зміни.

Звернімо увагу хоча б на те, що весілля Рейніри та Лейнора більшою мірою трагічно закінчилося для багатьох героїв. І король Візеріс, який упродовж серії показує своє погане самопочуття, взагалі втрачає свідомість в останніх хвилинах серії.

Одним із найцікавіших і щемливо-загадкових моментів у 5 серії є "Танець Дракона" Рейніри та Лейнора, за яким уважно спостерігав її дядько Деймон.

До речі, у 5 сезоні нам доведеться попрощатися з Мілі Алкок. 6 епізод познайомить нас із Рейнірою у виконанні Емми Д'арсі.

"Дім Дракона" 6 серія: дата виходу і прев’ю

Наступна 6 серія "Дому Дракона" вийде 25 вересня на НВО Мах і 26 вересня на Megogo. Зауважимо, що у 6 епізоді відбудеться ще один стрибок у часі, який перенесе глядачів на 10 років уперед.

Графік виходу серій:

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня;

Епізод 9 – 16 жовтня;

Епізод 10 – 23 жовтня.

"Дім Дракона" 2022: прев’ю 6 серії

Нагадаємо, "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

У головних ролях:

Педді Консідайн у ролі короля Візеріса I Таргарієна,

Міллі Олкок та Емма Д'арсі у ролі принцеси Рейніри Таргарієн,

Метт Сміт у ролі принца Деймона Таргарієна,

Емілі Кері в ролі юної леді Алісент Хайтау,

Фаб'єн Франкель у ролі сера Крістона Коула та інші.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів:

Чим вразив перший епізод серіалу. І що найбільше шокувало глядачів – у коротенькому огляді;

Про душевні розмови та прогулянки у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою читайте у другому епізоді "Дому Дракона";

А ось першого сина Ейгона та про стосунки Візеріса та Рейніри дізнавайтесь у третій серії.

До того ж серіал вже продовжили на другий сезон. Також відомо, що режисер Мігель Сапочник, який раніше працював над дев’ятим епізодом "Гри престолів" "Битвою Бастардів" у 6 сезоні, пішов у відставку. Замість нього над другим сезоном "Дому Дракона" працюватиме Алан Тейлор.

Цікаво також, що до продовження серіалу можуть приєднатися Генрі Кавілл з "Відьмака" та Елізабет Олсен, яка зіграла у проєкті Marvel "ВандаВіжн".