По нашему мнению, 7 серию можно назвать одной из сильнейших первого сезона. Несмотря на возмущение зрителей по поводу "темной картинки", она очень поразила динамичным сюжетом и поступками героев.

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"Дом Дракона" 1 сезон 7 серия – обзор

Из-за потрясающего дуэта Рейниры и Алисенты, харизмы их детей и "соединения в крови" Рейниры и Дэймона – невозможно было отвести взгляд.

Внимание! Дальше будут спойлеры.

В начале седьмой серии мы узнали, что Лайна, жена Дэймона, все-таки умерла во время родов. После похорон, который с точки зрения драматизма почти не уступает обычной свадьбе Вестероса, принцесса Рейнира чувствует, что ей нужно укрепить свое положение. Ее отношения с королевой Алисент хуже, чем когда-либо, а Визерис с каждым днем ​​все ближе и ближе к смерти. Рейнира понимает, что когда король, ее отец, умрет, война с Алисентом и ее детьми за Железный трон станет еще мощнее.

Рейнира и Алисент в Доме Дракона / HBO Max

Деймон и Рейнира наконец-то продолжают свои отношения, а зрители безумствуют от их химии. Рейнира продумывает план, который в итоге предполагает выйти замуж за Дэймона. Но здесь нужно "устранить" ее мужа - Лейнора. В кадре мы видим, что он умирает во время дуэли, но это не так. На самом деле он сбежал со своим любовником на корабле.

Рейнира и Дэймон в Доме Дракона / HBO Max

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Тем временем отец Алисент Хайтаер, Отто, возвращается в королевскую гавань. Он продолжает сговариваться со своей дочерью, чтобы сделать ее сына королем Железного трона. В то время как ее старший сын Эйгон по-прежнему наслаждался женщинами, мастурбированием и вином, Эймонд, похоже, растет как воин. В этой серии мы видим эффектное противостояние его брату. После этого Эйгон остается с одним глазом, а его мать Алисент на очередном собрании показывает себя во всей красе, разжигая рознь. Визерис продолжает поддерживать Рейниру и закрывать глаза на подлинное происхождение ее детей. А если еще кто-нибудь попытается обсуждать сыновей его дочери – останется без языка.



Отто в сериале "Дом Дракона" / HBO Max

Дом Дракона 7 серия – где смотреть онлайн.

7 эпизод действительно был очень мощным и динамичным. Сезон находится за три серии до финала.

График следующих серий

Следующая 8-я серия "Дома Дракона" выйдет 9 октября на НПО Мах и 10 октября на Megogo в украинской озвучке.

Эпизод 8 "Властелин приливов" – 9 октября;

Эпизод 9 "Зеленый Совет" – 16 октября;

Эпизод 10 "Черная королева" – 23 октября.

"Дом Дракона" 8 серия: смотрите превью

Напомним, "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона И.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов :

Чем поразил первый эпизод сериала. И что больше всего шокировало зрителей – в кратком обзоре;

О душевных разговорах и прогулках в красивых садах с эффектной компьютерной графикой читайте во втором эпизоде ​​Дома Дракона;

А вот первого сына Эйгона и об отношениях Визериса и Рейниры узнайте в третьей серии;

В 4 серии были довольно интимные сцены, в частности между Рейнирой, Дэймоном и сэром Коулом.

В 5-м эпизоде ​​мы увидели свадьбу Рейниры и узнали о болезни Визериса.

6 серия показала значительный скачок во времени, впервые показали троих детей Рейниры в исполнении Эммы д'Арси, а Алисент, в котором переметнулась Оливия Крук.

Что известно о втором сезоне "Дома Дракона"

К тому же сериал на 5 день после премьеры продлили на второй сезон. Как известно, режиссер Мигель Сапочник, ранее работавший над девятым эпизодом "Игры престолов" "Битвой Бастардов" в 6 сезоне, ушел в отставку. Вместо него над вторым сезоном "Дома Дракона" будет работать Алан Тейлор.

Съемки нового сезона начнутся уже весной 2023 года.

Рейнира и Алисент в Доме Дракона / HBO Max