О "Доме Дракона" автор написал у себя в блоге. Он отметил, что было бы неплохо, если один сезон имел немного больше серий, но в принципе соглашается с тем, что 10 эпизодов – оптимальный вариант.

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Джордж Мартин о "Доме Дракона"

Мартин считает, чтобы приквел "Игры престолов" смог полностью раскрыться, то для этого нужно 4 сезона по 10 эпизодов каждый. Он надеется, что режиссеры примут это во внимание.

Кроме того, Мартин поделился впечатлениями от 8 серии. Он заметил безупречную игру Пэдди Консидайна и сказал, что только за эту серию он заслуживает Эмми. Иначе, по его словам, в мире нет справедливости.

График следующих серий

Напомним, 8 серия под названием "Властелин приливов" вышла 9 октября на HBO Max и 10 октября на Megogo.9 серия "Дома Дракона" выйдет 16 октября на НПО Мах и 10 октября на Megogo в украинской озвучке.

Эпизод 9 "Зеленый Совет" – 16 октября;

Эпизод 10 "Черная королева" – 23 октября.

Дом Дракона 8 серия – где смотреть онлайн.

"Дом Дракона" 9 серия: смотрите превью

Напомним, "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона И.