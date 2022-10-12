Про "Дім Дракона" автор написав у себе у блозі. Він наголосив на тому, що було б непогано, якщо один сезон мав трохи більше серій, але в принципі погоджується з тим, що 10 епізодів – оптимальний варіант.

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Джордж Мартін про "Дім Дракона"

Мартін вважає, щоб приквел "Гри престолів" зміг повністю розкритися, то для цього потрібно 4 сезони по 10 епізодів кожний. Він надіється, що режисери візьмуть це до уваги.

Крім цього, Мартін поділився враженнями від 8 серії. Він зауважив бездоганну гру Педді Консідайна і сказав, що тільки за цю серію він заслуговує Еммі. Інакше, за його словами, у світі немає справедливості.

Графік наступних серій

Нагадаємо, 8 серія під назвою "Володар припливів" вийшла 9 жовтня на HBO Max і 10 жовтня на Megogo.9 серія "Дому Дракона" вийде 16 жовтня на НВО Мах і 10 жовтня на Megogo в українській озвучці.

Епізод 9 "Зелена Рада" – 16 жовтня;

Епізод 10 "Чорна королева" – 23 жовтня.

Дім Дракона 8 серія – де дивитися онлайн.

"Дім Дракона" 9 серія: дивіться прев’ю

Нагадаємо, "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.