Как только "Дом Дракона" вышел на экраны в сентябре, сеть не перестает удивлять интересными моментами и киноляпами этой истории. Кроме деталей и ярких образов персонажей, самые ярые поклонники не прошли мимо сравнительных аспектов с другими историями. Но мы и представить не могли, сколько общего между "Шреком" и "Домом Дракона"!

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Похож ли "Дом Дракона" со "Шреком" – веселые видео от поклонников

Поклонники в твиттере и тектоке насмехаются весь день. Самые важные и важные сцены в сериале действительно похожи на сцены из мультфильма о Шреке. Более того, некоторые даже от души посмеялись и пошутили, что это не приквел "Игры престолов", а римейк любимого мультфильма "Шрек".

"Шрек" сделал это первым,

– пошутил фанат, размещая рядом изображение двух хитов.

Некоторые из веселых сцен, упоминаемых в этих картинах, вмещают эпический выход Рейниса на ее драконе, Эймонда, которому предлагают жареную свинью, гибель короля Визериса и даже коронацию Эйгона II.

Взгляните на некоторые из видео и фото:

Один из поклонников подписал: "Дом Дракона" вдохновлен "Шреком".



Дракон в "Доме Дракона" / Скриншот

Рядом с фотографией дракона, поедающего лорда Фаркуада в "Шреке", один пользователь написал в твиттере о "Дом Дракона" написал: "Конечность, которой мы все ждали #houseofdragon".

После рекордного количества просмотров и высоких рейтингов "Дом Дракона" завершится эпическим финалом сезона в воскресенье, 23 октября. После этого фанатов ждет долгий двухлетний период ожидания, пока их не вернут в залы Железного трона в 2024 году.