Як тільки "Дім Дракона" вийшов на екрани у вересні, мережа не перестає дивувати цікавими моментами та кіноляпами цієї історії. Окрім деталей та яскравих образів персонажів, найзапекліші шанувальники не пройшли повз порівняльних аспектів з іншими історіями. Але ми й уявити не могли, скільки спільного між "Шреком" та "Домом Дракона"!

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Чи схожий "Дім Дракона" зі "Шреком" – веселі відео від шанувальників

Шанувальники у твітері та тіктоці кепкують увесь день. Найзнаковіші та важливі сцени у серіалі справді схожі на сцени з мультфільму про Шрека. Ба більше, дехто навіть від душі посміявся і пожартував, що це не приквел "Гри престолів", а рімейк улюбленого мультфільму "Шрек".

"Шрек" зробив це першим,

– пожартував фанат, розміщуючи поруч зображення двох хітів.

Деякі з веселих сцен, згадуваних у цих картинах, вміщують епічний вихід Рейніс на її драконі, Еймонда, якому пропонують смажену свиню, загибель короля Візериса і навіть коронацію Ейгона II.

Погляньте на деякі з відео та фото:

El live action de Shrek pinta muy bien. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/HzZ01T8nPI — House of The Dragon (@asoiafsp) October 20, 2022

Один зі шанувальників підписав: "Дім Дракона" натхненний "Шреком".

House of the Dragon is inspired from Shrek pic.twitter.com/fYYqiCYX5K — Shrek (@shreketc) October 20, 2022



Дракон у "Домі Дракона" / Скриншот

Поруч із фотографією дракона, що поїдає лорда Фаркуада в "Шреку", один користувач написав у твітері про "Дім Дракона" написав: "Кінцівка, на яку ми всі чекали #houseofdragon".

Після рекордної кількості переглядів та високих рейтингів "Дім Дракона" завершиться епічним фіналом сезону у неділю, 23 жовтня. Після цього на фанатів чекає довгий дворічний період очікування, поки їх не повернуть до залів Залізного трону у 2024 році.