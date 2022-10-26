Автор "Песни льда и пламени" пришел на шоу, чтобы продвигать свою новую иллюстрированную историю династии Таргариенов, но в конце 15-минутной беседы с фанатиком фэнтези Стивеном Колбертом рассказал гораздо больше, в частности, задел ядерную угрозу со стороны России.

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Джордж Мартин высказался о ядерных угрозах Путина

На шоу Мартин признался, что в последние годы становится все более пессимистическим, особенно по сравнению с тем, насколько оптимистично он относился к человечеству в юности.

"Внезапно ядерная война снова кажется еще ближе к осуществлению", – сказал он зловеще. "Она там. У нас может быть ядерная война". Но в научной фантастике, объяснил Мартин, даже после ядерного уничтожения "всегда найдутся хорошие люди, которые соберутся вместе и заново изобретут цивилизацию, и оптимизм останется, даже если ситуация будет ужасной".

"Можем ли мы с оптимизмом смотреть на изменение климата?", – записал Стивен. "Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерные бомбы? Хотел бы я иметь дракона, чтобы улететь в Кремль!". Весь зал громко захлопал.

Джордж Мартин о ядерной угрозе Путина: смотрите видео

Как известно, писатель сейчас работает над книгой "Ветры зимы". "Я думаю, что это будет очень большая книга", – поделился он со Стивеном. Вероятно, она будет самой большой из всей серии. Он намекнул, что уже пройдено более трети пути.

Недавно Джордж Мартин подчеркнул, что хочет видеть 4 сезона "Дома Дракона", чтобы сериал полностью раскрыл историю, написанную в книге.