Автор "Пісні льоду й полум’я" прийшов на шоу, аби просувати свою нову ілюстровану історію династії Таргарієнів, але наприкінці 15-хвилиної бесіди з фанатиком фентезі Стівеном Колбертом розповів набагато більше, зокрема зачепив ядерну загрозу зі сторони Росії.

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Джордж Мартін висловився про ядерні погрози Путіна

На шоу Мартін зізнався, що в останні роки стає дедалі песимістичнішим, особливо в порівнянні з тим, наскільки оптимістично він ставився до людства в юності.

"Раптово ядерна війна знову здається ще ближче до здійснення", – сказав він зловісно. "Вона там. У нас може бути ядерна війна". Але в науковій фантастиці, пояснив Мартін, навіть після ядерного знищення "завжди знайдуться добрі люди, які зберуться разом і наново винайдуть цивілізацію, і оптимізм залишиться, навіть якщо ситуація буде жахливою".

"Чи можемо ми з оптимізмом дивитися на зміну клімату?", – записав Стівен. "Що ми робитимемо, якщо Путін справді застосує ядерні бомби? Хотів би я мати дракона, щоб полетіти до Кремля!". Весь зал гучно заплескав.

Джордж Мартін про ядерну загрозу Путіна: дивіться відео

Як відомо, письменник зараз працює над книгою "Вітри зими". "Я думаю, що це буде дуже велика книга", – поділився він зі Стівеном. Ймовірно, вона буде найбільшою з усієї серії. Він натякнув, що вже пройдено більше третини шляху.

Нещодавно Джордж Мартін наголосив, що хоче бачити 4 сезони "Дому Дракона", аби серіал повністю розкрив історію, написану у книзі.