Більшість глядачів, безумовно, отримали задоволення від всесвіту "Гри престолів" зі складними персонажами та безліччю захопливих сюжетних ліній. Сценарій насправді привабив велику аудиторію, зокрема тих глядачів, які раніше не були знайомими з творами Джорджа Мартіна.

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У першому сезоні було багато моментів, які шокували, збивали з пантелику, а також дивували, жахали й засмучували фанатів. Неабияк вражала акторська гра кожного; навіть той, хто з’являвся на короткий період часу, залишив незабутнє враження.

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Сцена пологів дружини Візеріса

За сюжетом першої серії є сцена породіллею Еммою, яка намагається народити сина, проте дитинка не перевернулася у правильне положення. "Лікарі" пропонують зробити кесарів розтин, Візеріс погоджується з ними й починається невідворотний процес. Королева гине на місці, втрачаючи величезну кількість крові й стогнучи від жахливого болю. Після кривавих пологів помирає й дитя. Ця сцена неабияк шокувала глядачів.

Пологи – це наше поле битви,

– сказала Рейнірі її мати у першому епізоді.

Кривава сцена пологів у першій серії "Дому Дракона" (18+) / Скриншот

Похорон новонародженого сина Візеріса

Найтрагічніше у смерті Емми те, що Візеріс прийняв важке рішення дозволити їй померти, щоб забезпечити виживання свого спадкоємця, а дитина все одно не вижила. Через кілька годин після жахливої ​​смерті Емми її дитина, яку під час його недовгого існування звали Бейлон, приєднується до неї в смерті.

Його маленький труп можна побачити загорнутим на жахливій панахиді, де його останки кремує дракон Рейніри Сіракс. Похорон завжди є урочистою подією.

Похорон Бейлона / Скриншот

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Незручне побачення Візеріса з 12-річною Лаєною

Лише через кілька коротких місяців після смерті Емми Візеріс змушений знайти нову королеву, щоб зачати спадкоємця. В надії на об'єднання Будинку Таргарієнів із Будинком Веларіонів Візеріс влаштовує побачення зі своєю 12-річною племінницею Лаєною. Глядачі, звісно, були дуже незадоволені цією сценою, адже Лаєна все ще дитина. До того сам Візеріс не бажає мати стосунків з 12-річною дівчинкою.

Візеріс з 12-річною Лаєною у саду / Скриншот

Довідково. Приквел "Гри престолів" став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Перший епізод серіалу "Дім Дракона" переглянули майже 10 мільйонів глядачів за ніч, так само як і фінальну серію. За межами США серіал став популярнішим за "Гру престолів". Дивитися серіал українською можна на Megogo лише до кінця 2022 року.

Інтимна сцена Рейніри з Деймоном у борделі

4 епізод серіалу був доволі драматичним. У ньому ми дізналися про сексуальні стосунки Рейніри та Деймона, про які Отто розповів Візерісу. Сцена з пристрасними поцілунками неабияк здивувала глядачів. Вони писали про те, що "Дім Дракона" став "спекотним", а Деймон та Рейніра – "гарячими" та "важкими". Принагідно акторка Алкок розповіла виданню The Post, що знімати інтимну сцену було нескладно: "Метт Сміт і я були просто друзями. Тож це було досить зручно".

Спокуслива сцена знімалася посеред переповненого борделю, де було чимало оголених людей. Актори не знали про неї аж до початку зйомок. Режисерка спеціально не розповідала, аби все вийшло на високому рівні.

До речі, у світі серіалу інцест не є чимось незвичним для родини Таргарієнів. Але зі сторони Рейніри обурливо те, що вона може мати сексуальні стосунки до того, як вийде заміж за когось, кого схвалить її батько, а тим більше за дядька, у якого погана репутація.

Рейніри з Деймоном у борделі / Скриншот

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Деймон вбив свою дружину

На початку 5 епізоду ми знайомимося з дружиною принца Деймона, леді Рей Ройс з Рунстоуна в Долині, коли вона повертається з ранкового полювання. Насправді це був не найкращий момент знайомства з нею, оскільки саме тоді вона зустрілася з Деймоном, від чиїх рук одразу й померла. Спочатку здається, що Деймон вбив свою дружину заради забави, але його справжні мотиви розкриваються пізніше в епізоді на весіллі Рейніри.

Коли двоюрідний брат Реї, сер Герольд Ройс, звинувачує його у її вбивстві, Деймон зухвало заперечує звинувачення та заявляє, що має право успадкувати майно своєї дружини.

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Одним із найцікавіших і щемливо-загадкових моментів у 5 серії також є "Танець Дракона" Рейніри та її чоловіка Лейнора, за яким уважно спостерігав її дядько Деймон.

Жахливі ранні пологи Рейніри

Фінал під назвою "Чорна королева" починається зі звістки про смерть Візеріса. Рейніра дізнається, що втратила не лише батька, а й право наслідувати трон – Рейніс повідомила про коронацію Ейгона. Ці новини призводять до ранніх пологів. На початку серії ми бачимо жахливу сцену пологів, в якій Емма Д’Арсі дуже вразила акторською грою. Сцена закінчується в муках важкого народження з великою кількістю крові.

Рейніра під час пологів / Скриншот

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Рейніра стала королевою на похороні своєї дитини

На похороні своєї дитини Рейніра стає королевою. Сер Еррік із Королівської гвардії, який таємно вивіз Рейніс із Червоного замку в останньому епізоді, прибуває із золотою короною Візеріса. Деймон кладе її на голову своєї скорботної дружини, і ті, що зібралися, схиляють голови перед нею як Королевою Семи Королівств.

Рейніра стала королевою / Фото HBO