Раян Кондал, шоураннер "Дому Дракона", розповів про проблеми, з якими стикнувся під час виробництва першого сезону. Він також здивований, як серіал за такий малий проміжок часу зміг завоювати серця мільйони кіноманів.

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Раян Кондал про успіхи "Дому Дракона" та проблеми першого сезону

Раян Кондал прожив з персонажами цілі десятиліття. А зараз здивований, що вже відбувся фінал першого сезону.

"Це дуже дивно: ми так довго працювали над шоу, а фінал уже транслюється, – сказав Кондал. Здавалося, що знадобилися роки й роки, аби лише перша серія вийшла в ефір. Потім дуже швидко все виходить на екрани та й все".

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Він доповнив, що тепер чекає велика робота над другим сезоном, яка також буде здаватися вічністю. А тим часом ми побачимо велику кількість фільмів Marvel і світу "Зоряних воєн".

Довідка. "Дім Дракона" – приквел "Гри престолів" найпопулярніший серіал HBO. Після виходу першої серії відразу став дуже популярним і став хітом. Через кілька днів після прем’єри шоу продовжили на другий сезон. Кондал зазначив, що готовий до роботи над продовження, попри відставку іншого шоуранера Мігеля Сапочника.

Як повідомив Кондал, творці першого сезону "Дому Дракона" побудували справді сильне королівство у Лондоні: "Це історія про те, щоб з'ясувати, що спрацювало, а що ні, і знайти чудових людей, які продовжать цю спадщину, і це саме те, що ми збираємося зробити".

Візеріс та інші персонажі "Дому Дракона" / Фото HBO

В інтерв'ю The New York Times сценарист розповів про персонажів, їхній внутрішній світ, а також проблеми, з якими стикнулися у виробництві.

"Дім Дракона" направду отримав чимало хороших відгуків, але, як це часто буває із франшизою, отримав і розбіжності у поглядах. Раян Кондал зазначив, що був приємно вражений, як швидко глядачі полюбили "Дім Дракона". Але і запевнив, що творці просто добре виконували свою роботу, не сподіваючись, що фінал буде аж настільки яскравим.

Я був шокований тим, що люди створили величезний фандом: десятки мільйонів глядачів, які дивилися шоу, далі пишуть і говорять про нього,

– поділився Кондал.

Популярністю "Дому Дракона" вражені не лише творці шоу, а й самі актори. Наприклад, виконавці ролей Рейніри та Алісент були також здивовані, як фанати їх підтримують.

"Олівія Крук гарно сказала: "Ми живемо у світі, де люди мають ставати на чиюсь сторону. В Америці чи в Лондоні ми живемо в цьому неймовірно напруженому політичному середовищі, де кожне прийняте рішення має бути відзначене синім чи червоним прапором, і має бути чиясь сторона. Ось на що поступово перетворилася ця історія (шоу "Дім Дракона", – 24 канал)", – розповів Кондал.

Однак, є момент: під час перегляду чорне може змінюватися на біле і навпаки. Це також додало певної ефектності та напруженості до атмосфери у серіалі.

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Історія в "Домі Дракона" обертається загалом навколо суперництва персонажів Рейніри та Алісент / Фото HBO

Складності роботи, за словами Кондала, полягали в тому, що "ви адаптуєте улюблену роботу улюбленого автора". Він поділився, що сценаристи додали багато деталей, які письменник спеціально опустив для того, щоби читач зміг в уяві додумати.

"Ця конкретна історія написана чоловіками про війну, яку, на їхню думку, розпалюють дві жінки. Ми вказуємо шлях до об'єктивної істини через це непевне оповідання, цю "фальшиву історію" — це слова Джорджа (Мартіна, – 24 канал), а не мої, які він написав. Я думаю, що глядачі могли побачити відмінності між книгою та серіалом, але ми зробили вибір. Це доволі драматично", – зазначив Кондал.

Він доповнив, що персонажі не завжди могли відповідати своїм архетипам, вони робили те, що збивало з пантелику глядачів, могли бути неохайними, злими, або навпаки людяними та слабкими. "Такою є природа справжніх людей, – сказав Раян. – Особливо це стосується принца Деймона".

Для мене Деймон – антигерой цієї історії. Він персонаж зі справжньою темрявою, неймовірно харизматичний, небезпечний і чарівний однаково. Я знав, що люди будуть зачаровані ним і зачепляться за нього. Але я не думав, що вони намагатимуться виправдати кожен його вчинок як внутрішньо героїчний. Це не так і так не буде у майбутньому,

– розповів Кондал.

Метт Сміт у ролі принца Деймона / Фото HBO

Нагадаємо, Джордж Мартін вважає, щоб приквел "Гри престолів" зміг повністю розкритися, то для цього потрібно 4 сезони по 10 епізодів кожний. Він надіється, що режисери візьмуть це до уваги.