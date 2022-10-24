Райан Кондал, шоураннер "Дома Дракона", рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время производства первого сезона. Он также удивлен, как сериал за столь короткий промежуток времени смог завоевать сердца миллионы киноманов.

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Райан Кондал об успехах "Дома Дракона" и проблемах первого сезона

Райан Кондал прожил с персонажами целые десятилетия. А сейчас удивлен, что уже прошел финал первого сезона.

"Это очень странно: мы так долго работали над шоу, а финал уже транслируется, – сказал Кондал. Казалось, что понадобились годы и годы, лишь бы первая серия вышла в эфир. Потом очень быстро все выходит на экраны и все".

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Он дополнил, что теперь предстоит большая работа над вторым сезоном, которая также будет казаться вечностью. Тем временем мы увидим большое количество фильмов Marvel и мира "Звездных войн".

Справка. "Дом Дракона" – приквел "Игры престолов" самый популярный сериал HBO. После выхода первой серии сразу стал очень популярен и стал хитом. Через несколько дней после премьеры шоу продлили на второй сезон. Кондал отметил, что готов к работе над продолжением, несмотря на отставку другого шоуранера Мигеля Сапочника.

Как сообщил Кондал, создатели первого сезона "Дома Дракона" построили действительно сильное королевство в Лондоне: "Это история о том, чтобы выяснить, что сработало, а что нет, и найти замечательных людей, которые продолжат это наследие, и это именно то, что мы собираемся сделать.

Визерис и другие персонажи "Дома Дракона" / Фото HBO

В интервью The New York Times сценарист рассказал о персонажах, их внутреннем мире, а также проблемах, с которыми столкнулись в производстве.

"Дом Дракона" действительно получил немало хороших отзывов, но, как это часто бывает с франшизой, получил и разногласия во взглядах. Райан Кондал отметил, что был приятно поражен, как быстро зрители полюбили "Дом Дракона". Но и заверил, что создатели просто хорошо выполняли свою работу, не надеясь, что финал будет настолько ярким.

Я был шокирован тем, что люди создали огромный фандом: десятки миллионов зрителей, смотревших на шоу, дальше пишут и говорят о нем,

– поделился Кондал.

Популярностью "Дома Дракона" удивлены не только создатели шоу, но и сами актеры. К примеру, исполнители ролей Рейниры и Алисент были также удивлены, как фанаты их поддерживают.

"Оливия Крук хорошо сказала: "Мы живем в мире, где люди должны становиться на чью-либо сторону. В Америке или Лондоне мы живем в этой невероятно напряженной политической среде, где каждое принятое решение должно быть отмечено синим или красным флагом, и должна быть чья-то сторона. Вот во что постепенно превратилась эта история (шоу "Дом Дракона", – 24 канал)", – рассказал Кондал.

Однако есть момент: при просмотре черное может изменяться на белое и наоборот. Это также придало определенную эффектность и напряженность в атмосфере в сериале.

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История в "Доме Дракона" оборачивается в целом вокруг соперничества персонажей Рейниры и Алисент / Фото HBO

Сложности работы, по словам Кондала, заключались в том, что "вы адаптируете любимую работу любимого автора". Он поделился, что сценаристы добавили много деталей, которые писатель специально опустил для того, чтобы читатель смог в воображении додумать.

"Эта конкретная история написана мужчинами о войне, которую, по их мнению, разжигают две женщины. Мы указываем путь к объективной истине через этот неопределенный рассказ, эту "фальшивую историю" — это слова Джорджа (Мартина, – 24 канал), а не мои, которые он написал. Я думаю, что зрители могли увидеть отличия между книгой и сериалом, но мы сделали выбор. Это довольно драматично", – отметил Кондал.

Он дополнил, что персонажи не всегда могли отвечать своим архетипам, они делали то, что сбивало с толку зрителей, могли быть неряшливыми, злыми или наоборот человечными и слабыми. "Такова природа настоящих людей, – сказал Райан. – Особенно это касается принца Дэймона".

Для меня Дэймон – антигерой этой истории. Он персонаж с настоящей тьмой, невероятно харизматичный, опасный и обаятельный одинаково. Я знал, что люди будут очарованы им и зацепятся за него. Но я не думал, что они постараются оправдать каждый его поступок как внутренне героический. Это не так и так не будет в будущем,

– рассказал Кондал.

Мэтт Смит в роли принца Дэймона / Фото HBO

Напомним, Джордж Мартин считает, чтобы приквел "Игры престолов" смог полностью раскрыться, то для этого нужно 4 сезона по 10 эпизодов каждый. Он надеется, что режиссеры примут это во внимание.