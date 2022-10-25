10 серія, яка вийшла 23 жовтня на HBO Max і 24 жовтня на Megogo показала, що історія тільки починається і назріває велика війна. Цей епізод був зосереджений навколо дочки Візеріса Рейніри, яка дізналася про смерть батька та втратила найближчих людей.

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Сценарист серіалу Раян Кондал вже висловився з приводу завершення першого сезону. Він приємно здивований, що Дім Дракона так швидко завоював серця мільйонів кіноманів, і зазначив, що готовий до роботи над другим сезоном, який буде більше схожим на "Гру престолів".

"Дім Дракона" 10 серія 1 сезон: огляд

Пригадайте, у першому сезоні "Гри престолів" жорстока та загадкова смерть Неда Старка стала поворотним моментом у шоу. 10 епізод "Дому Дракона" показав, що історія лише починається, Танець драконів на підході. І йдеться не тільки про несправжню смерть Візеріса, за словами Деймона, а й про трагічні моменти в сім’ї Рейніри.

Увага! Далі будуть спойлери.

Фінал під назвою "Чорна королева" починається зі звістки про смерть Візеріса. Рейніра дізнається, що втратила не лише батька, а й право наслідувати трон – Рейніс повідомила про коронацію Ейгона. Ці новини призводять до ранніх пологів.

На початку серії ми бачимо жахливу сцену пологів, Емма Д’Арсі дуже вразила акторською грою. Сцена закінчується в муках важкого народження з великою кількістю крові.

"Дім Дракона" 10 серія: дивіться відео онлайн

На похороні своєї дитини Рейніра стає королевою. Сер Еррік із Королівської гвардії, який таємно вивіз Рейніс із Червоного замку в останньому епізоді, прибуває із золотою короною Візеріса. Деймон кладе її на голову своєї скорботної дружини, і ті, що зібралися, схиляють голови перед нею як Королевою Семи Королівств.

Рейніра стала королевою / Фото HBO

Незабаром до Рейніри приходить Отто, батько Алісенти, з умовами для нової королеви. Рейніра повідомляє, що свою відповідь надасть згодом, зовсім не прагнучи війни. Напевне, Алісент справді не хоче, щоб Рейніра постраждала. Упродовж усього епізоду ми бачимо Рейніру дуже розсудливою. Вона, як і її батько, не хоче кровопролиття, а прагне згуртувати королівство.

Рейніра та Отто / Фото HBO

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Проте Деймон налаштований агресивно. У цій історії він абсолютна протилежність своїй дружині й не слухає її наказів. Один епізод, до речі, був несподіваним: під час оголошення пророцтва Деймон схопив Рейніру за горло і дав зрозуміти, що принц може бути агресивним навіть до тих, кого віддано любить. Його шокував той факт, що Візеріс ніколи не розповідав йому про "Пісню льоду й полум’я", що свідчить про недовіру зі сторони короля.

Принц Деймон і Рейніра / Фото HBO

Зрештою Рейніра обдумує план, який змусить Хайтаєрів капітулювати, а не оголосити війну. Королівська гавань може бути оточена, але Корліс, який щойно одужав, погоджується відати свої кораблі її справі й присягає на вірність королеві разом із дружиною. Рейніру цей випадок не тільки зворушив, а й здивував.

Де дивитися "Дім Дракона" українською? Через декілька годин після офіційної прем’єри на HBO Max, серіал з’явився в українській озвучці на Megogo.

Для блокади Королівської Гавані чорним потрібна велика армія. Джейкайріс, старший син Рейніри, пропонує йому та його брату Люсерісу летіти до Старків та самих Баратеонів. Рейніра погоджується.

Люсеріс​ / Фото HBO

Неможливо не помітити, наскільки крихітним є дракон Люцеріса Арракс, коли він прибуває в потрібне місце. Там у нього виникає суперечка з Еймондом, сином Візеріса, і під час дороги назад у небі починається битва не тільки між хлопцями, а й самими драконами, над якими вони втрачають контроль.

Коли Люцеріс і його крихітний дракон намагаються пролетіти крізь бурю, гіганський дракон Еймонда з'являється над ними, як монстр з фільму жахів. Гонитва Вхагара з Еймондом та Арракса з Люцерісом захоплює дух завдяки приголомшливим ефектам. Далі дракони обидвох хлопців не слухають накази, в результаті Вхагар роздирає Арракса на шматки разом із Люцерісом. Наляканий Еймонд таки помстився за своє око. Але чим він думав?

Еймонд / Фото HBO

Останній кадр показує розлючену, налякану і заплакану Рейніру, що означає, що другий сезон серіалу "Дім Дракона", безумовно, буде кривавішим та жорстокішим. Чи готова Рейніра принести вогонь у новому сезоні? Дізнаємося не скоро. Продовження обіцяють через два роки.

Рейніра / Скриншот

Нагадаємо, "Дім Дракона" – епічний серіал, дія якого відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейгона І.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів: