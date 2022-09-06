По сюжету сериала, в первом эпизоде Визерис порезал пальцы, касаясь железного трона. Это привело к инфицированной ране, которая в конце концов привела к потере пары пальцев.

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Зрители заметили киноляп в третьей серии "Дома Дракона"

Чтобы "замаскировать" ранения Визериса в сцене третьей серии, создатели шоу должны были наложить соответствующие спецэффекты, используя технику Хромакей.

Справка. Хромакей – техника, суть которой состоит в том, что участки видеоизображения, имеющие определенный цвет (синий или зеленый) могут быть заменены на другой цвет или изображение. Это позволяет создавать любые задние планы и использовать компьютерные спецэффекты. Эта технология сейчас используется при съемке практически всех фильмов и сериалов.

Внимательные зрители заметили этот киноляп и сообщили в соцсетях.

Киноляп в третьей серии "Дома Дракона" / Скриншот с твиттера (Daily Mail)

"Дом Дракона" 1 сезон: что следует знать о сериале

Премьера одного из самых ожидаемых сериалов лета-осени состоялась 21 августа на HBO Max. На следующий день 22 августа шоу показали на украинском стриминге Megogo сначала с русским дубляжем, а впоследствии после многочисленных жалоб украинцев на украинском языке.

Отметим, "Дом Дракона – это приквел "Игры престолов", сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. Драконов" – гражданской войны 129 – 131 лет от Завоевания Эйегона И.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов:

Чем поразил первый эпизод сериала. И что больше всего шокировало зрителей – в кратком обзоре

О душевных разговорах и прогулках в красивых садах с эффектной компьютерной графикой читайте во втором эпизоде Дома Дракона.

А вот первого сына Эйгона и об отношениях Визериса и Рейниры узнайте в третьей серии.

К тому же сериал уже продолжили на второй сезон. Также известно, что режиссер Мигель Сапочник, ранее работавший над девятым эпизодом "Игры престолов" "Битвой Бастардов" в 6 сезоне, ушел в отставку. Вместо него над вторым сезоном "Дома Дракона" будет работать Алан Тейлор.

График выхода серий

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября;

Эпизод 9 – 16 октября;

Эпизод 10 – 23 октября.

"Дом Дракона": превью 4 серии