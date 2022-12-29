Среди англоязычных сериалов Netflix, в лидеры выбился четвертый сезон американского научно-фантастического сериала ужасов "Очень странные дела", а самым популярным фильмом стал американский боевик "Серый человек". Первое место в списке неанглоязычных проектов заняла южнокорейская драма "Мы все мертвые" и норвежский фильм о чудовище "Тролль".
Читайте также Самые популярные сериалы 2022 года, которые стоит посмотреть
Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix в 2022 году
Англоязычные сериалы
- "Очень странные дела" (Stranger Things), 4 сезон;
- "Венздей" (Wednesday), 1 сезон;
- "Дамер" (Dahmer), 1 сезон;
- "Бриджертоны" (Bridgerton), 2 сезон;
- "Изобретая Анну" (Inventing Anna), 1 сезон;
- "Озарк" (Ozark), 4 сезон;
- "Наблюдатель" (The Watcher), 1 сезон;
- "Песочный человек" (The Sandman), 1 сезон;
- "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;
- "Вирджин-Ривер" (Virgin River), 4 сезон.
Неанглоязычные сериалы
- "Мы все мертвые" (All of Us Are Dead), 1 сезон;
- "Чрезвычайная юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;
- "Украденное сердце" (The Marked Heart), 1 сезон;
- "Пока деньги не разлучат нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;
- "Элита" (Elite), 5 сезон;
- "Сильная жара" (High Heat), 1 сезон;
- "Императрица" (The Empress), 1 сезон;
- "Деловое предложение" (Business Proposal), 1 сезон;
- "Энтревиас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;
- "Добро пожаловать в рай" (Welcome to Eden), 1 сезон.
Англоязычные фильмы
- "Серый человек" (The Gray Man);
- "Проект "Адам" (The Adam Project);
- "Пурпурные сердца" (Purple Hearts);
- "Дорога к НБА" (Hustle);
- "Аферист по Tinder" (The Tinder Swindler);
- "Морское чудовище" (The Sea Beast);
- "Энола Голмс 2" (Enola Holmes 2);
- "Выпускной год" (Senior Year);
- "Человек из Торонто" (The Man from Toronto);
- "Дневное изменение" (Day Shift).
Неанглоязычные фильмы
- "Тролль" (Troll);
- "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front);
- "Черный краб" (Black Crab);
- "Сквозь мое окно" (Through My Window);
- "Шутки в сторону 2" (The Takedown);
- "Любовь для взрослых" (Loving Adults);
- "Картер" (Carter);
- "Мое имя – Вендета" (Me Name is Vendetta);
- "Не обрести покоя" (Restless);
- "Ярость" (Furioza).