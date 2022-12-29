Среди англоязычных сериалов Netflix, в лидеры выбился четвертый сезон американского научно-фантастического сериала ужасов "Очень странные дела", а самым популярным фильмом стал американский боевик "Серый человек". Первое место в списке неанглоязычных проектов заняла южнокорейская драма "Мы все мертвые" и норвежский фильм о чудовище "Тролль".

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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix в 2022 году

Англоязычные сериалы

"Очень странные дела" (Stranger Things), 4 сезон;

"Венздей" (Wednesday), 1 сезон;

"Дамер" (Dahmer), 1 сезон;

"Бриджертоны" (Bridgerton), 2 сезон;

"Изобретая Анну" (Inventing Anna), 1 сезон;

"Озарк" (Ozark), 4 сезон;

"Наблюдатель" (The Watcher), 1 сезон;

"Песочный человек" (The Sandman), 1 сезон;

"Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;

"Вирджин-Ривер" (Virgin River), 4 сезон.

Неанглоязычные сериалы

"Мы все мертвые" (All of Us Are Dead), 1 сезон;

"Чрезвычайная юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;

"Украденное сердце" (The Marked Heart), 1 сезон;

"Пока деньги не разлучат нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;

"Элита" (Elite), 5 сезон;

"Сильная жара" (High Heat), 1 сезон;

"Императрица" (The Empress), 1 сезон;

"Деловое предложение" (Business Proposal), 1 сезон;

"Энтревиас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;

"Добро пожаловать в рай" (Welcome to Eden), 1 сезон.

Англоязычные фильмы

"Серый человек" (The Gray Man);

"Проект "Адам" (The Adam Project);

"Пурпурные сердца" (Purple Hearts);

"Дорога к НБА" (Hustle);

"Аферист по Tinder" (The Tinder Swindler);

"Морское чудовище" (The Sea Beast);

"Энола Голмс 2" (Enola Holmes 2);

"Выпускной год" (Senior Year);

"Человек из Торонто" (The Man from Toronto);

"Дневное изменение" (Day Shift).

Неанглоязычные фильмы