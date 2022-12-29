Среди англоязычных сериалов Netflix, в лидеры выбился четвертый сезон американского научно-фантастического сериала ужасов "Очень странные дела", а самым популярным фильмом стал американский боевик "Серый человек". Первое место в списке неанглоязычных проектов заняла южнокорейская драма "Мы все мертвые" и норвежский фильм о чудовище "Тролль".

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Самые популярные фильмы и сериалы на Netflix в 2022 году

Англоязычные сериалы

  • "Очень странные дела" (Stranger Things), 4 сезон;
  • "Венздей" (Wednesday), 1 сезон;
  • "Дамер" (Dahmer), 1 сезон;
  • "Бриджертоны" (Bridgerton), 2 сезон;
  • "Изобретая Анну" (Inventing Anna), 1 сезон;
  • "Озарк" (Ozark), 4 сезон;
  • "Наблюдатель" (The Watcher), 1 сезон;
  • "Песочный человек" (The Sandman), 1 сезон;
  • "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), 3 сезон;
  • "Вирджин-Ривер" (Virgin River), 4 сезон.

Неанглоязычные сериалы

  • "Мы все мертвые" (All of Us Are Dead), 1 сезон;
  • "Чрезвычайная юристка У" (Extraordinary Attorney Woo), 1 сезон;
  • "Украденное сердце" (The Marked Heart), 1 сезон;
  • "Пока деньги не разлучат нас" (Till Money Do Us Part), 1 сезон;
  • "Элита" (Elite), 5 сезон;
  • "Сильная жара" (High Heat), 1 сезон;
  • "Императрица" (The Empress), 1 сезон;
  • "Деловое предложение" (Business Proposal), 1 сезон;
  • "Энтревиас" (Wrong Side of the Tracks), 1 сезон;
  • "Добро пожаловать в рай" (Welcome to Eden), 1 сезон.

Англоязычные фильмы

  • "Серый человек" (The Gray Man);
  • "Проект "Адам" (The Adam Project);
  • "Пурпурные сердца" (Purple Hearts);
  • "Дорога к НБА" (Hustle);
  • "Аферист по Tinder" (The Tinder Swindler);
  • "Морское чудовище" (The Sea Beast);
  • "Энола Голмс 2" (Enola Holmes 2);
  • "Выпускной год" (Senior Year);
  • "Человек из Торонто" (The Man from Toronto);
  • "Дневное изменение" (Day Shift).

Неанглоязычные фильмы

  • "Тролль" (Troll);
  • "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front);
  • "Черный краб" (Black Crab);
  • "Сквозь мое окно" (Through My Window);
  • "Шутки в сторону 2" (The Takedown);
  • "Любовь для взрослых" (Loving Adults);
  • "Картер" (Carter);
  • "Мое имя – Вендета" (Me Name is Vendetta);
  • "Не обрести покоя" (Restless);
  • "Ярость" (Furioza).