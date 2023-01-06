Семейные и романтические фильмы, замечательные комедии и даже фантастика. Все это в нашей свежей подборке рождественских фильмов. Каждый найдет здесь что-нибудь для себя.

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Рождественские фильмы для всей семьи

"Не очень веселое Рождество"

Год выхода: 2022

Трогательная комедия, в которой сыграли Маурицио Охман (You've Got This) и Ана Бренда Контрерас (Династия). Ненавидящий праздновать Рождество застревает во времени именно на этом дне. Будет любопытно!

"Не очень веселое Рождество": смотрите трейлер

"Дух Рождества"

Год выхода: 2022

Американская музыкальная комедия по мотивам любимой сказки Чарльза Диккенса. В канун Рождества три духа – прошлого, настоящего и будущего, выбирают беднягу, нуждающуюся в эмоциональном спасении.

"Дух Рождества": смотрите трейлер

"Очень плохой папочка"

Год выхода: 2021

Позитивный фильм о любви, ненависти и семейных ценностях. Главная героиня Эмма очень любит своего отца Джека Локхарта, но они немного времени проводят вместе. Именно поэтому девушка хочет побыть с папой на новогодние праздники. Впрочем, их рождественский отдых оказывается под угрозой, ведь у него новая девушка — бывшая одноклассница Эммы, которая отбила парня у нее в школе. Спокойный семейный праздник превращается в настоящее противостояние, поскольку дочь не отдаст папу без боя, поэтому решает развести влюбленных.

"Очень плохой папочка": смотрите трейлер

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"Добро пожаловать, или Соседям вход запрещен"

Год выхода: 2006

Легкая рождественская комедия обязательно поднимет настроение всей семье. Бадди и Стивен — соседи, но их дружеские отношения совсем не сложились. Зависть никак не дает мужчинам помириться, хотя их дети и жены хорошо ладят.

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен": смотрите трейлер

"Пережить Рождество"

Год выхода: 2004

Главный герой Дрю хоть и богат, но одинок. После того как от него ушла девушка, парень решает праздновать Рождество в доме, где вырос. Там уже живет другая семья, однако это не останавливает. Он платит им 250 тысяч долларов за то, чтобы вместе провести праздники. Самая большая елка, богатые украшения и больше всего печенья – все довольны, но к чему приведет эта авантюра?

"Пережить Рождество": смотрите трейлер

"Охота на Санту"

Год выхода: 2020

Маленький избалованный мальчик "заказал" киллера для Санты Клауса. Как так вышло? Суровый Санта подарил ему кусок угля на праздники, поэтому теперь беды ему не миновать.

"Охота на Санту": смотрите трейлер

"История Золушки: Рождественские желания"

Год выхода: 2019

Романтическая и сказочная история о современной золушке. Кэт Декер живет с мачехой, начинает карьеру певицы и внезапно влюбляется.

"История Золушки: Рождественские желания": смотрите трейлер

Автор: Евгения Яцишин