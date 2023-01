Інцидент стався 27 грудня, але про це стало відомо лише цього тижня через місцеве тайванське видання United Daily News. Повідомляється, що аварія сталася, коли дрон знімав До крупним планом на зйомках "Агента зверху", який вважається найдорожчим тайванським фільмом сьогодні.

Читайте також Після численних травм, операцій та двох тижнів лікування: Джеремі Реннера виписали з лікарні

Відомий тайванський актор Кай Ко зазнав серйозних травм на зйомках серіалу Netflix

Повідомляється, що безпілотник вийшов з ладу та вибухнув на очах в актора, розкидаючи скрізь уламки. Лопаті дрона розрізали обличчя Ко близько до вилиці, що призвело до серйозних травм. За словами свідків, актор був "залитий кров'ю", тому його терміново доправили до лікарні.

Менеджер актора підтвердив тайванському виданню, що Ко отримав "серйозне поранення" та намагається прийти в себе після того, як йому наклали до 30 швів.

У заяві для видання Variety виробнича група фільму пояснила, що під час зйомок дотримувалися стандартних протоколів безпеки. Лопаті дрона були захищені "захисним шаром", і там зазначено, що "не було вибуху чи руйнування лопатей".

Ми глибоко шкодуємо, що трапився нещасний випадок і пошкодив щоки Кая. Каю негайно було надано медичну допомогу. Виробнича група просить вибачення за інцидент і проводить подальше розслідування цього інциденту. Ми тимчасово призупинили зйомки нашого головного актора Кая, щоб дати час відпочити та відновитися. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення на знімальний майданчик, коли він повністю одужає,

– йдеться в заяві.

Netflix ще не прокоментував аварію.



Кай Ко на зйомках серіалу / Фото з інстаграму актора

Вас може зацікавити The Last of Us став другим найпопулярнішим серіалом в історії HBO за останні 10 років

Що відомо про серіал "Агент зверху" та актора Кая Ко

Серіал "Агент зверху" розповідає історію колишнього наркомана, якого завербували, щоб він виконував наказ легендарного китайського бога Сан Тай Цзи як спокутування своїх гріхів.

Ко – головна зірка Тайваню. Він прославився у 2011 році завдяки фільму "Ти – зіниця мого ока", який також приніс йому нагороду у категорії "Найкращий новий виконавець" на престижній премії "Золотий кінь", присвяченій китайському кіно. У 2022 році Ко дебютував як режисер з фільмом "Погане виховання", який був номінований у чотирьох категоріях "Золотого коня".



Кай Ко / Фото з інстаграму актора