Про це повідомив сам актор у мережі. Днями в інстаграмі він написав, що сумує за домом, а вчора, 17 січня, поділився у твітері, що подивився нову серію серіалу "Мер з Кінгстауна" вдома разом зі сім’єю.

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Джеремі Реннера виписали з лікарні

Попри те, що мій мозок затуманений у процесі одужання, я був дуже схвильований, щоб подивитися 201 серію зі своєю родиною вдома,

– відповів Реннер у коментарях до допису про "Мер з Кінгстауна".

Джеремі Реннер вже вдома / Скриншот твіту

Що трапилося з Джеремі Реннером

На Новий рік, під час розчищення снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі; через аварію він втратив багато крові, отримав травми грудної клітки, опорно-рухового апарату та ноги.

У лікарні він провів майже три тижні, там йому зробили дві операції. Нещодавно йшлося навіть про те, що Реннеру можуть ампутувати ногу.

Реннер знявся у кількох проєктах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Крім того, актор знявся в багатьох комерційних хітах, зокрема у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії Оскар: за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі". Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютував 15 січня 2023 року.