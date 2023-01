Про це пишуть світові ЗМІ, а також актриса Селена Гомес, яка у своєму інстаграмі розповіла про кастинг третього сезону. Меріл Стріп приєднається до акторського складу зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом. У продовженні шоу також візьме участь Пол Радд, який зіграв епізодичну роль у фіналі другого сезону, та колишня зірка "Анатомії пристрасті" Джессі Вільямс.

Меріл Стріп зіграє у 3 сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Ця роль у серіалі стане першою для Стріп з того часу, як вона знялася в другому сезоні серіалу HBO "Велика маленька брехня" (2019 рік). За свою кар’єру вона здобула три премії Еммі: за видатного оповідача у документальному фільмі Netflix "Повернулися п'ятеро" (2017 рік), за головну роль у мінісеріалі або фільмі за "Ангели в Америці" (2004 рік) та за головну роль у мінісеріалі "Голокост" (1978 рік).

Актори та головні ролі серіалу

Стів Мартін – Чарльз-Гейден Севідж;

– Чарльз-Гейден Севідж; Мартін Шорт – Олівер Патнем;

Олівер Патнем; Селена Гомес – Мейбл Мора;

– Мейбл Мора; Емі Раян – Джен Беллоуз;

– Джен Беллоуз; Кара Делевінь – Еліс Бенкс (2 сезон).

"Вбивства в одній будівлі" — американський комедійний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Прем'єра відбулася на Hulu 31 серпня 2021 року. Одразу після першого сезону був номінований на 17 премій Еммі, вигравши три з них (нагорода за гостьову роль Натана Лейна, видатний дизайн постановки та визначне зведення звуку), Hulu сказав, що це шоу – його найпопулярніша оригінальна комедія. У 2022 році він провів дев'ять тижнів у чарті 10 найкращих потокових серіалів Nielsen, набравши за цей період 3,67 мільярда хвилин перегляду.

