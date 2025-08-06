Проте офіційні представники режисера спростували цю інформацію. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian.

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ЗМІ писали, що Френсіса Форда Копполу доставили до лікарні Policlinico Tor Vergata для планової операції. Але перед процедурою у нього, мовляв, виникла легка аритмія, тому операцію відклали, а самого режисера залишили під наглядом лікарів.

Проте представники Копполи заявили, що режисер приїхав до лікарні сам, на машині, і жодної надзвичайної ситуації не було. Також підтвердили, що серйозних проблем із серцем у нього не виникало.

Сам Френсіс пояснив, що просто пройшов планову процедуру у свого давнього лікаря – кардіолога Андреа Натале, який вже понад 30 років слідкує за його здоров'ям.

Скористався нагодою, перебуваючи в Римі, щоб оновити свою 30-річну процедуру миготливої аритмії разом з її винахідником, чудовим італійським лікарем – доктором Андреа Натале. Я почуваюся добре,

– написав режисер у соцмережах.

Нагадаємо, напередодні відомий співак і актор Джастін Тімберлейк вперше зізнався про серйозне захворювання.