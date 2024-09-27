Під час інтерв'ю для Української Правди з нагоди виходу його нового фільму "Мегалополіс" в український прокат, Коппола поділився своїми думками про війну. У матеріалі дізнаєтесь, що сказав Френсіс Форт Коппола про Україну.

Рекомендуємо 3 найновіші українські серіали, від яких в захваті глядачі

Режисер фільму "Хрещений батько" про війну в Україні

Ще у 2022 році під час церемонії вручення премії Оскар Френсіс Форд Коппола вийшов на сцену з символічним значком, що зображав два прапори – США та України. Цим жестом він висловив свою підтримку українському народу на тлі російського вторгнення. Свою промову Коппола завершив потужними словами: "Viva Ukraine!", що стало яскравим моментом на церемонії.

Відомий режисер і зараз не залишається осторонь теми російсько-української війни.

Моє серце розривається від того, що відбувається в цій абсурдній реальності сьогоднішнього світу, і я не можу мовчати про це,

– зізнався сценарист.

Коппола знайомий особисто, як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з кремлівським диктатором Путіним.

Попри складність ситуації, він впевнений, що російського диктатора можна зупинити. Френсіс Форд Коппола підтримує Україну і ця позиція залишається непохитною. Він вважає, що лише через активну міжнародну підтримку та єдність можна досягти перемоги над агресором та відновлення миру в Україні.

В український прокат вийшла нова стрічка Френсіса Форда Копполи: що відомо

В український прокат вийшов новий фільм культового режисера Френсіса Форда Копполи під назвою "Мегалополіс".

За сюжетом фільму "Мегалополіс" головний герой Цезар Катіліна – видатний архітектор і митець, наділений надприродними здібностями. Він може зупиняти час і бачити крізь виміри, що дає йому унікальну перспективу на світ навколо. Катіліна мріє побудувати ідеальне місто – Мегалополіс – на руїнах занедбаної Імперії, колишнього Нью-Йорка, який перетворився на символ беззаконня, свавілля та корупції.

"Мегалополіс": дивіться онлайн трейлер фільму

Катіліна є частиною цієї Імперії, але його постійно переслідує питання: чи варто її рятувати? Чи гідне це суспільство другого шансу? Цей моральний конфлікт лежить в основі його прагнення створити новий світ, збудований на принципах справедливості, гармонії та творчості, проте він не може ігнорувати глибоку кризу, що поглинула Імперію.