Число 4,7 мільйона глядачів було зафіксовано на різних платформах США у неділю ввечері, 15 січня. Вже четвертий день шоу широко обговорюють у соцмережах, що робить його популярним у всьому світі.

Читайте також Серіал за мотивами відеогри The Last of Us вже вийшов: за що хвалять глядачі

Що відомо про серіал The Last of Us

Перший епізод "Останніх з нас" став хітом й серед критиків, адже набрав 99 % рейтингу на Rotten Tomatoes. "Дім Дракона", нагадаємо, в перший прем’єрний день отримав 10 мільйонів переглядів.

В "Останніх з нас", до речі, знімаються випускники "Гри престолів" Педро Паскаль і Белла Ремзі, і проєкт є адаптацією однойменної відеогри 2013 року. Він розповідає про персонажа Паскаля, який супроводжує дівчинку-підлітка, яку грає Ремзі після того, як світ охопила грибкова пандемія, що вбила більшу частину населення Землі та перетворила інших на зомбі.

Про зйомки серіалу було відомо ще у листопаді 2020 року. Над проєктом працювали також Крейг Мазін і Керолін Штраусс.

The Last of Us: графік виходу усіх серій

Епізод 1 – 15 січня

Епізод 2 – 22 січня

Епізод 3 – 29 січня

Епізод 4 – 5 лютого

Епізод 5 – 12 лютого

Епізод 6 – 19 лютого

Епізод 7 – 26 лютого

Епізод 8 – 5 березня

Епізод 9 – 12 березня

The Last of Us 2023: дивіться трейлер