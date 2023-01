Число 4,7 миллиона зрителей было зафиксировано на разных платформах США в воскресенье вечером, 15 января. Уже четвертый день шоу широко обсуждается в соцсетях, что делает его популярным во всем мире.

Читайте также Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us уже вышел: за что хвалят зрители

Что известно о сериале The Last of Us

Первый эпизод "Одних из нас" стал хитом и среди критиков, ведь набрал 99 % рейтинга на Rotten Tomatoes. "Дом Дракона", напомним, в первый премьерный день получил 10 миллионов просмотров.

В "Одних из нас", кстати, снимаются выпускники "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи, и проект является адаптацией одноименной видеоигры 2013 года. Он рассказывает о персонаже Паскаля, сопровождающем девочку-подростка, которую играет Рамзи после того, как мир охватила грибковая пандемия, убившая большую часть населения Земли и превратившая других в зомби.

О съемках сериала было известно в ноябре 2020 года. Над проектом работали также Крэйг Мазин и Кэролин Штраусс.

The Last of Us: график выхода всех серий

Эпизод 1 – 15 января

Эпизод 2 – 22 января

Эпизод 3 – 29 января

Эпизод 4 – 5 февраля

Эпизод 5 – 12 февраля

Эпизод 6 – 19 февраля

Эпизод 7 – 26 февраля

Эпизод 8 – 5 марта

Эпизод 9 – 12 марта

The Last of Us 2023: смотрите трейлер