Головну роль у серіалі отримав Педро Паскаль, добре відомий глядачам за проєктами "Мандалорець" та "Диво-жінка 1984". Він перевтілився у Джоела. А от колегою актора виступила талановита Белла Ремзі, яка зіграла роль 14-річної Еллі. У відеоіграх роль Джоела виконав Трой Бейкер, а роль Еллі – Ешлі Джонсон.

На HBO Max з’явився перший епізод серіалу "Останні з нас": відгуки

15 січня серіал "Останні з нас" стартував на HBO Max. На Rotten Tomatoes стрічка отримала високий рейтинг: 99 % від критиків і 98 % від глядачів. Перші глядачі зазначають, що серіал вражає вже з першої серії:

"Не хвилюйтеся, якщо ви не геймер, ця серія – найкраща екранізація відеоігри – сильно вас вразить. Зірки Педро Паскаль і Белла Ремзі перетворюють знайомі елементи на тріумф люті та почуттів";

"Як і гра 2013 року, на якій вона заснована, телевізійна адаптація — така захоплива історія про виживання, бо в ній достатньо місця для жорстокості та любові, розпачу та самовідданості";

"Паскаль та Ремсі зіграли бездоганно – емоційно, як намальовані! Вони повністю передають фізичні відчуття своїх персонажів";

"The Last of Us дебютує з пілотним епізодом, який ідеально передає розмах та емоційну глибину вихідного матеріалу завдяки поєднанню талантів за кадром та перед ним";

"Останні з нас" виявилися приголомшливим серіалом, попри його тематичну схожість із "Ходячими мерцями";

"Це не просто революційна адаптація відеоігри. Це відмінне шоу і крапка".

Педро Паскаль та Белла Ремзі в серіалі The Last of Us / Фото Empire

Серіал The Last of Us: сюжет та трейлер

За основу нового серіалу Ніл Дракманн взяв популярну відеогру The Last of Us. За сюжетом 14-річна дівчинка Еллі залишається одна і виживає після пандемії церебральної інфекції, коли її батьки помирають під час спалаху недуги. Захисником головної героїні виступить безжальний контрабандист Джоел. Він буде намагатись вивезти підлітка з репресивної карантинної зони. Разом головним героям доведеться подолати чимало труднощів та перетнути США, що потопає у постапокаліптичній розрусі.

Про зйомки серіалу було відомо ще у листопаді 2020 року. Над проєктом працювали також Крейг Мазін і Керолін Штраусс.

The Last of Us за мотивами однойменної гри: дивіться трейлер

Графік виходу усіх серій

Епізод 1 – 15 січня

Епізод 2 – 22 січня

Епізод 3 – 29 січня

Епізод 4 – 5 лютого

Епізод 5 – 12 лютого

Епізод 6 – 19 лютого

Епізод 7 – 26 лютого

Епізод 8 – 5 березня

Епізод 9 – 12 березня

Відеопорівняння гри The Last of Us та її екранізації

Гра The Last of Us з’явилася на світ у 2013 році. Її дія розгортається у постапокаліптичному майбутньому на території США. Зокрема події відбуваються через 20 років після масштабної пандемії, викликаної кордицепсом – грибком, що небезпечно мутував.

На ютубі можна знайти відео блогера під ніком Speclizer, в якому він порівняв тизер серіалу з кадрами гри The Last of Us. Відомо, що серіал розповість історію першої частини гри. Проте, як заявив відеоблогер, деякі моменти кардинально відрізнятимуться.

Гра The Last of Us та її екранізація: дивіться відеопорівняння