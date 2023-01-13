На початку січня Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який покажуть у 2023 році. А Дженна Ортега, яка стала улюбленицею мільйонів глядачів, розповіла, кого хотіла б бачити у наступних серіях.

Цікаво Дженна Ортега з "Венздей" одягнула найпопулярнішу сукню 2023 року: розкішне фото

Дженна Ортега придумала роль для Леді Гаги

Акторка придумала роль для співачки Леді Гаги. Дженна бачить артистку в ролі королеви монстрів. На думку актриси, Гага чудово вписалась б в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".

Я впевнена, що Netflix це сподобалось би. Якби Леді Гага мала бути частиною, ми мали б бути двома монстрами, які розуміють одне одного,

– сказала виконавиця ролі Венздей Адамс.

Ортега вважає, що для Леді Гаги була б ідеальною роль лиходійки на кшталт Лорел Гейтс. Саме з нею Венздей ворогувала в першому сезоні популярної стрічки.

Наразі зарано говорити про те, що і кого покажуть у 2 сезоні "Венздей", адже наразі продюсери шукають атмосферні локації для зйомки та радяться зі сценаристами.

Нагадаємо, Леді Гага під свій трек Bloody Mary станцювала танець Венздей, який вже встиг підкорити серця мільйонів користувачів. Завдяки фанатам серіалу через 11 років після виходу пісня вибилася в лідери на стрімінгових платформах.

Про що був 1 сезон серіалу "Венздей"

Донька Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується в школі, де помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Венздей не може потоваришувати з однолітками. Водночас вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн