На початку січня Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який покажуть у 2023 році. А Дженна Ортега, яка стала улюбленицею мільйонів глядачів, розповіла, кого хотіла б бачити у наступних серіях.
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Дженна Ортега придумала роль для Леді Гаги
Акторка придумала роль для співачки Леді Гаги. Дженна бачить артистку в ролі королеви монстрів. На думку актриси, Гага чудово вписалась б в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".
Я впевнена, що Netflix це сподобалось би. Якби Леді Гага мала бути частиною, ми мали б бути двома монстрами, які розуміють одне одного,
– сказала виконавиця ролі Венздей Адамс.
Ортега вважає, що для Леді Гаги була б ідеальною роль лиходійки на кшталт Лорел Гейтс. Саме з нею Венздей ворогувала в першому сезоні популярної стрічки.
Наразі зарано говорити про те, що і кого покажуть у 2 сезоні "Венздей", адже наразі продюсери шукають атмосферні локації для зйомки та радяться зі сценаристами.
Про що був 1 сезон серіалу "Венздей"
Донька Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується в школі, де помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Венздей не може потоваришувати з однолітками. Водночас вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер онлайн