В начале января Netflix опубликовал анонс 2 сезона сериала "Венздей", который покажут в 2023 году. А Дженна Ортега, ставшая любимицей миллионов зрителей, рассказала, кого хотела бы видеть в следующих сериях.

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Дженна Ортега придумала роль для Леди Гаги

Актриса придумала роль для певицы Леди Гаги. Дженна видит артистку в роли королевы монстров. По мнению актрисы, Гага прекрасно вписалась бы в компанию подростков-экстрасенов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".

Я уверена, что Netflix это бы понравилось. Если бы Леди Гага должна быть частью, мы должны быть двумя монстрами, которые понимают друг друга,

– сказала исполнительница роли Венздей Адамс.

Ортега считает, что для Леди Гаги была бы идеальной роль злодейки вроде Лорел Гейтс. Именно с ней Венздей враждовала в первом сезоне популярной ленты.

Сейчас рано говорить о том, что и кого покажут во 2 сезоне "Венздей", ведь продюсеры ищут атмосферные локации для съемки и советуются со сценаристами.

Напомним, Леди Гага под свой трек Bloody Mary станцевала танец Венздей, который уже успел покорить сердца миллионов пользователей. Благодаря фанатам сериала спустя 11 лет после выхода песня выбилась в лидеры на стриминговых платформах.

О чем был 1 сезон сериала "Венздей"

Дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где заметно отличается от американских подростков. Венздей не может подружиться со сверстниками. В то же время, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

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