Именно этим фрагментом Netflix намекнул в соцсетях, что скоро будет официальный анонс 2 сезона сериала. Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонаж и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами.
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Netflix официально намекнул на продолжение "Уэнсдэй": смотрите фрагмент из 8 серии
Что известно о втором сезоне "Уэнсдэй"
Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдэй". К тому же история семейки Аддамс может иметь продолжение также в 3 и 4 сезонах.
Продолжения стоит ждать в 2023 году. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета. И, скорее всего, – сериал таки выйдет на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть шоу.
Что могут показать в продолжении сериала читайте здесь и здесь.
О чем рассказывает сериал
По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер
Актерский состав
- Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;
- Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;
- Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;
- Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;
- Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;
- Джорджи Фармер – Аякс Петропол;
- Муса Мостафа – Юджин Оттингер;
- Эмма Майерс – Энид Синклер;
- Джой Сандей – Бьянка Барклай;
- Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;
- Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;
- Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;
- Виктор Доробанцу – Вещь;
- Фред Армисен – Дядя Фестер.
Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры:
- Дженна Ортега;
- Кэтрин Зета-Джонс;
- Луиз Гузман;
- Гантер Двейн;
- Может быть, Кристина Риччи.