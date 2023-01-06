Именно этим фрагментом Netflix намекнул в соцсетях, что скоро будет официальный анонс 2 сезона сериала. Со всем тем сценаристы сериала намекают, что продолжение должно больше раскрыть Уэнсдэй как персонаж и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами.

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Netflix официально намекнул на продолжение "Уэнсдэй": смотрите фрагмент из 8 серии

Что известно о втором сезоне "Уэнсдэй"

Фанаты с нетерпением ждут 2 сезона "Уэнсдэй". К тому же история семейки Аддамс может иметь продолжение также в 3 и 4 сезонах.

Продолжения стоит ждать в 2023 году. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета. И, скорее всего, – сериал таки выйдет​ на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть шоу.

Что могут показать в продолжении сериала читайте здесь и здесь.

О чем рассказывает сериал

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдэй​" 1 сезон: смотрите трейлер

Актерский состав

Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;

Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;

Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;

Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;

Джорджи Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Оттингер;

Эмма Майерс – Энид Синклер;

Джой Сандей – Бьянка Барклай;

Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;

Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;

Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;

Виктор Доробанцу – Вещь;

Фред Армисен – Дядя Фестер.

Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры: