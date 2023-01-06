Саме цим фрагментом Netflix натякнув у соцмережах, що скоро буде офіційний анонс 2 сезону серіалу. З усім тим сценаристи серіалу натякають, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями.

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Netflix офіційно натякнув на продовження "Венздей": дивіться фрагмент з 8 серії

Що відомо про другий сезон "Венздей"

Фанати з нетерпінням чекають на 2 сезон "Венздей". До того ж історія сімейки Аддамс може мати продовження також у 3 та 4 сезонах.

На продовження варто чекати у 2023 році. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету. І скоріше за все, – серіал таки вийде на Netflix, хоч за зйомки другого сезону відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину шоу.

Що можуть показати у продовженні серіалу читайте тут і тут.

Про що розповідає серіал

За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер

Акторський склад

Дженна Ортега – Венздей Аддамс;

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;

Рікі Ліндгоум – доктор Валері Кінботт;

Джеймі МакШейн – шериф Донован Ґелпін;

Гантер Дуен – Тайлер Ґелпін;

Джорджі Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Отінгер;

Емма Майєрс – Енід Сінклер;

Джой Сандей – Б'янка Барклай;

Персі Гайнс Вайт – Ксав'є Торп;

Гвендолін Крісті – директорка Лариса Вімс;

Крістіна Річчі – Мерилін Торнхілл;

Віктор Доробанцу – Річ;

Фред Армісен – Дядько Фестер.

Очікується, що до другого сезону повернуться такі актори: