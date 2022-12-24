Сценарист Эл Гоф рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что будет дальше со школой Nevermore и ее учениками – Уэнсдэй, Ксавье, Бьянкой, Энид и т.д. В частности, он отметил, что в продолжении раскроют Венздей как персонажку, а также покажут ее дружбу с Энид. Кроме того, погрузятся в отношения матери и дочери. Новый сезон ожидается уже в 2023 году.

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Отношения между Уэнсдэй и Энид

Как сказал Эл Гоф, идея сестринства является ключевой для шоу во втором сезоне. "Мы открыты для всего. Мы хотим исследовать дружбу со всех сторон".

Мы хотим исследовать, как бы усложнить все эти отношения в будущем. Для нас шоу также о женской дружбе, в центре которой действительно находятся Уэнсдэй и Энид. Тот факт, что они действительно соединились, очень порадовал,

– сказал Эл Гоф.

Другой сценарист проекта Майлз Миллар поделился, что отец дочерей, и ему приятно слышать, как они и их друзья обсуждают сериал и главную героиню Уэнсдэй.

"Мы, безусловно, вдохновлены написать или найти такого персонажа девочку-подростка, такого редкого, уверенного в себе, грамотного, умного, полностью сформированного, странного и непримиримого во всем. Я думаю, что увидеть этого персонажа таким – это удивительный пример для подражания. Так редко можно увидеть девушку-подростка в роли главного героя, и мне очень приятно слышать, как наши дочери и их друзья говорят о сериале, – сказал Миллер.

Уэнсдэй и Энид в первом сезоне сериала / Netflix

А что будет с Тайлером и Ксавье? Сценаристы ответили, что "Уэнсдэй" очень погрузилась в дружбу. Кроме того, она погрузилась в романтические отношения с Тайлером, и между ней и Ксавье тоже что-то было. Поэтому мы увидим, как будут развиваться их отношения.

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Отношения между Уэнсдэй и Мортисией

Кроме того, во втором сезоне мы увидим, как будут развиваться отношения между Мортисией Аддамс и Уэнсдэй. "Мы будем продолжать изучать отношения матери и дочери", – сказал Эл Гоф.

"Очевидно, Мортисия очень озадачена. Она уверена, что ее все любят, и порой не может понять, что же происходит. Это действительно будет путешествие, в котором она примет Уэнсдэй такой, как она есть. А она не является ее точной копией. , думаю, это будет действительно интересно", – сказал Гоф.

Миллар дополнил, что считает отличным то, что все в семейке Аддамс любят друг друга. "Они самая странная, самая функциональная семья на планете, что есть вдохновляющее. Однако дальше каждый будет формировать свою собственную личность, и для Уэнсдэй это очень важно".

Мортисия Аддамс / Netflix

Актерский состав "Уэнсдэй"

Дженна Ортега – Уэнсдэй Аддамс;

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;

Рики Линдгоум – доктор Валери Кинботт;

Джейми МакШейн – шериф Донован Гелпин;

Гантер Дуэн – Тайлер Гелпин;

Джорджи Фармер – Аякс Петропол;

Муса Мостафа – Юджин Оттингер;

Эмма Майерс – Энид Синклер;

Джой Сандей – Бьянка Барклай;

Перси Гайнс Уайт – Ксавье Торп;

Гвендолин Кристи – директор Лариса Виммс;

Кристина Риччи – Мэрилин Торнхилл;

Виктор Доробанцу – Вещь;

Фред Армисен – Дядя Фестер.

Ожидается, что ко второму сезону вернутся следующие актеры: